Κόσμος

Κορονοϊός - Τουρκία: δεκάδες θάνατοι την Κυριακή

Νέο ψυχολογικό φράγμα έσπασε ο συνολικός αριθμός των ασθενών που έχουν πεθάνει απο επιπλοκές της νόσου. Εκατοντάδες χιλιάδες τα κρούσματα.

Ο αριθμός των θανάτων στην Τουρκία από τον νέο κορονοϊό ανήλθε σήμερα σε 7.056, καθώς αυξήθηκε κατά 57 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Ο αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα αυξήθηκε κατά 1.527 σήμερα, ανεβάζοντας σε 291.162 τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων, με 258.833 ασθενείς να έχουν αναρρώσει από την COVID-19.

Τόσο οι ημερήσιοι θάνατοι όσο και τα κρούσματα έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες φτάνοντας στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στα μέσα Μαΐου. Η κυβέρνηση έχει αποκλείσει μια γενικευμένη καραντίνα αλλά πρόσφατα ανακοίνωσε νέα μέτρα, συμπεριλαμβάνοντας την απαγόρευση των γάμων και άλλων εκδηλώσεων και περιορίζοντας τον αριθμό των επιβατών στα δημόσια μέσα μεταφοράς.