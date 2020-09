Life

“Άγριες Μέλισσες”: Τι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από την αποψινή πρεμιέρα της δραματικής σειράς προβάλει η εκπομπή «Το Πρωινό».

Αποκλειστικά πλάνα από το αποψινό πρώτο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 "Άγριες Μέλισσες" προέβαλλε η εκπομπή "Το Πρωινό".

Η περίληψη του αποψινού επεισοδίου, που θα προβληθεί στις 22:00.

Η Θεοδοσία, σοκαρισμένη από τις αποδείξεις που βρήκε για τον φόνο του Σέργιου, σκέφτεται ποια θα είναι η επόμενη κίνησή της. Η απρόσμενη επίσκεψη της μητέρας της, όμως, θα αλλάξει γι’ ακόμα μια φορά τα δεδομένα. Η Ασημίνα προσπαθεί να προσαρμοστεί στον νέο ρόλο της μητέρας και να νιώσει αγάπη για το «μωρό της», χωρίς όμως επιτυχία, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα την Ελένη και τον Νικηφόρο. Παράλληλα, στο σπίτι των Σεβαστών επικρατεί μεγάλη χαρά με τον ερχομό του νέου μέλους ενώ ο Νέστορας, με τη βοήθεια του Προύσαλη, βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην αλήθεια για το ποιος είναι ο Κυπραίος. Η Δρόσω αποφασίζει να φύγει από την «φυλακή» της. Όμως, η ανάγκη να ξαναδεί το παιδί της, θα φέρει νέες εντάσεις με την Ασημίνα. Την ίδια ώρα, ο Λάμπρος, καταρρακωμένος από τις αποκαλύψεις του Κυπραίου, αποφασίζει να μιλήσει στην Ελένη. Θα παραδεχτεί η Ελένη όλη την αλήθεια για τον Σέργιο ή θα το κρύψει για να σώσει τη σχέση τους;