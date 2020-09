Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Είμαστε έτοιμοι για τοπικά lockdown στην Αττική, αν χρειαστεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Υγείας για το άνοιγμα των σχολείων, την αύξηση των κρουσμάτων και το ενδεχόμενο τοπικών lockdown.

Στο ακέραιο θα πρέπει να τηρηθούν οι οδηγίες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για να προστατεύσουμε τα παιδιά, τους καθηγητές και τις οικογένειές τους, επισήμανε σήμερα μιλώντας στο OPEN ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. Ο υπουργός τόνισε πως είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ληφθούν αλόγιστα οριζόντια μέτρα για όλη την Περιφέρεια Αττικής και ότι ο ΕΟΔΥ αναλύει τα στοιχεία και έρχεται η Πολιτική Προστασία και εφαρμόζει πιο τοπικά μέτρα ανάλογα με το σημείο στο οποίο υπάρχει έξαρση.

«Παρακολουθώντας και όλες τις άλλες χώρες που άνοιξαν τα σχολεία τους, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, το Ισραήλ, υπάρχουν προβλήματα. Ανοίγουν σχολεία, κλείνουν σχολεία, γίνεται αναθεώρηση καθημερινά των υγειονομικών κανόνων, ανάλογα με τα κρούσματα.

Θα είμαστε προσεκτικοί, υπάρχει task force η οποία έχει δημιουργηθεί για αυτό ακριβώς το σκοπό. Ο ΕΟΔΥ είναι εδώ, οι επιστήμονές μας είναι εδώ, με πολλή αγάπη για τα παιδιά μας», τόνισε.

Ο Β. Κικίλιας αναφερόμενος στην περίπτωση που έχουμε κρούσμα σε σχολείο, είτε μαθητή, είτε εκπαιδευτικού, είπε πως η αντιμετώπιση είναι διαφορετική «ανάλογα με το αν είναι ένα κρούσμα, δύο ή τρία κρούσματα, αν είναι συγγενικά μεταξύ τους πρόσωπα ή όχι, αν είναι συρροή ή όχι. Αυτός ο οποίος έχει αναλάβει υπεύθυνος από το σχολικό συγκρότημα, έρχεται σε επαφή με τη Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και αμέσως ενημερώνεται η task force και πράττουν τα δέοντα»

Μιλώντας για τα κριτήρια του testing και τα rapid tests ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως υπάρχει ένας αλγόριθμος με τον οποίο κάνουμε τα τεστ και εξήγησε: «Η πρώτη προτεραιότητα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συμπτώματα και προϋποθέσεις τέτοιες προκειμένου να εξεταστούν. Μετά είναι ειδικές, ευπαθείς ομάδες, φυσικά οι υγειονομικοί και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Βέβαια, η επιστήμη τρέχει. Είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, μία από τις πρώτες στον κόσμο, που χρησιμοποιεί ήδη εδώ και μερικές ημέρες, ξεκινώντας από τη Μόρια, ειδικά αντιγόνα τεστ, rapid test πολύ υψηλής ευκρίνειας και ευαισθησίας. Και αυτό ενδεχομένως θα είναι ένα νέο όπλο στη διάγνωση του ιού».

Ερωτηθείς αν Επιτροπή προσανατολίζεται, αν χρειαστεί, να ζητήσει τοπικά μέτρα σε επίπεδο δήμων στην Αττική, ο Β. Κικίλιας τόνισε ότι τα μισά κρούσματα πλέον καθημερινά είναι στην Αττική. «Να υπενθυμίσω ότι η Αττική περιλαμβάνει 5 εκατομμύρια κόσμο, είναι η μισή Ελλάδα. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε να πάρουμε έτσι αλόγιστα οριζόντια μέτρα για όλη την Περιφέρεια Αττικής. Επιδημιολογικά ο ΕΟΔΥ και οι επιστήμονές μας αναλύουν τα στοιχεία και έρχεται η Πολιτική Προστασία και εφαρμόζει πιο τοπικά μέτρα ανάλογα με το σημείο στο οποίο υπάρχει έξαρση.

Βλέπω, λοιπόν, ότι σιγά-σιγά διαμορφώνεται αυτή η εικόνα επιστημονικά, να μπορούμε να παρέμβουμε πιο τοπικά, σε επίπεδο δήμων, με οριζόντια μέτρα ή με κάποια συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να περιορίσουμε ενδεχομένως μία τοπική συρροή ή μία έξαρση».