Οικονομία

Ρέγκλινγκ: Θετικά έκλεισε η 7η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας

"Η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές" τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που υλοποίησε το ΥΠΟΙΚ.

Στην προαναγγελία ότι η 7η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τους θεσμούς έκλεισε θετικά, προχώρησε ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, προϊδέασε όμως ταυτόχρονα και ότι το 2021 πρέπει να αρχίσουν τα «μαζέματα» των δημοσιονομικών υπερβάσεων.

Παραδέχτηκε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τριπλή πρόκληση στο μεταναστευτικό (ειδικά μετά τη φωτιά στη Μόρια, όπως τόνισε), στο υγειονομικό λόγω Covid, και το γεωπολιτικό πεδίο (ελληνοτουρκικά). Για τους τρεις αυτούς λόγους, δικαιολόγησε το γεγονός ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιστρέψει σε πρωτογενές έλλειμμα, αντί για πλεόνασμα. Τόνισε, όμως, με νόημα ότι πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουν και πάλι οι προσπάθειες για συνετή δημοσιονομική πολιτική.

Παράλληλα, χαιρέτισε τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός (μείωση εισφοράς αλληλεγγύης κ.λπ.), τονίζοντας πως κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, καθώς και ότι η κυβέρνηση έκλεισε όλες τις εκκρεμότητες για τις δράσεις στην επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, το πτωχευτικό δίκαιο και την ψηφιακή διακυβέρνηση.

Από την άλλη πλευρά, όμως, εντόπισε καθυστερήσεις στην έκδοση των εκκρεμών συντάξεων, εκφράζοντας την ανησυχία του ότι δεν θα έχουν μηδενιστεί ούτε στα μέσα του 2021.

Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές

Με την επισήμανση ότι «η Ελλάδα βρίσκεται σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη και ενδιαφέρουσα περιοχή του πλανήτη, σε ένα - στενότερο και ευρύτερο - εξωτερικό περιβάλλον με αβεβαιότητες, εντάσεις και δυνητικούς κινδύνους, που αφορούν βεβαίως, ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μετά τη συνάντησή του με τον επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ. αναφέρθηκε παράλληλα στα επόμενα βήματα της κυβέρνησης και ζήτησε την επίδειξη ισχυρής, έμπρακτης και αταλάντευτης αλληλεγγύης των θεσμών και των εταίρων στα ζητήματα αυτά, που έχουν και έντονη ευρωπαϊκή διάσταση.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση εργάζεται για τη θωράκιση της άμυνας της χώρας, καθώς και για τη διαχείριση επιτυχώς της υγειονομικής κρίσης, των μετακινήσεων πληθυσμών, των γεωπολιτικών αναταράξεων, και την επιστροφή των οικονομιών στα προ κρίσης επίπεδα το ταχύτερο δυνατόν. Παράλληλα, είπε πως θα αξιοποιηθεί με σύνεση η δημοσιονομική ευελιξία που θα υπάρξει και για το 2021 και θα γίνει η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, με την υλοποίηση του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου της χώρας. Το οποίο, όπως ανέφερε, θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τον αναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας προς ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο, ώστε να επιτευχθεί υψηλή, βιώσιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη.

Ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι η ελληνική οικονομία συρρικνώνεται, όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες λόγω της πανδημίας, ωστόσο, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στην έξοδο από μία 10ετή διαδρομή σε δύσκολο τούνελ, επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές. Και ανέφερε τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, το α' εξάμηνο του έτους, η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 7,9%, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος συρρίκνωσης στην ευρωζώνη ήταν 9%, και ειδικότερα στην Πορτογαλία 9,3%, στην Ιταλία 11,7%, στη Γαλλία 12,3% και στην Ισπανία 13,1%. Και αυτό, κατά τον υπουργό, ήταν αποτέλεσμα της έγκαιρης λήψης από την κυβέρνηση ενός συνεκτικού πλέγματος στοχευμένων μέτρων και παρεμβάσεων, αξιοποιώντας την υφιστάμενη δημοσιονομική ευελιξία. Κάτι, πρόσθεσε, που αναγνωρίστηκε και στο Eurogroup του περασμένου Ιουνίου, όταν έγινε αναφορά «στην ταχεία και αποφασιστική αντίδραση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών συνεπειών της».

Ο κ. Σταϊκούρας έκανε εκτεταμένη αναφορά «στα δημοσιονομικά και μη μέτρα που υλοποιήσαμε, για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και τη δημόσια υγεία, και να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε φάση της παρούσας δοκιμασίας. Μέτρα που η συνολική τους αξία αναμένεται να φτάσει ή και να υπερβεί τα 24 δισ. ευρώ. Και στα οποία περιλαμβάνονται όσα ανακοίνωσε προχθές ο πρωθυπουργός, για να προστατευθεί η απασχόληση, να ενισχυθεί η παραγωγική δραστηριότητα και να στηριχθεί το εισόδημα των πιο αδύναμων».

Όπως επεσήμανε, διατηρούνται παράλληλα πάντα εφεδρείες, για ένα μέλλον που παραμένει αβέβαιο και ρευστό, ενώ όλα τα μέτρα χρηματοδοτούνται μέσα από τη συνετή και νοικοκυρεμένη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας, τα οποία ανέρχονται σήμερα σε 37,8 δισ. ευρώ, και αναμένεται να τονωθούν περαιτέρω με την αξιοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Ο κ. Σταϊκούρας, απαρίθμησε επίσης τις διαρθρωτικές αλλαγές που υλοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, λέγοντας ότι ενδεικτικά τους τελευταίους 6 μήνες έγιναν τα εξής:

Ψηφίστηκε, και υλοποιείται με επιτυχία, πρόγραμμα στήριξης δανειοληπτών που επλήγησαν από την κρίση του κορoνοϊού.

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση ενός ολιστικού, κοινωνικά ευαίσθητου και εθνικά αναπτυξιακού πλαισίου αντιμετώπισης του υψηλού ιδιωτικού χρέους, παρέχοντας μια πραγματική «δεύτερη ευκαιρία» σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αναβαθμίστηκε και εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση και την κεφαλαιαγορά.

Θεσπίστηκε το πλαίσιο των μικροχρηματοδοτήσεων.

Προωθήθηκε το πρόγραμμα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, όπου αυτό ήταν εφικτό, όπως είναι το έργο στο Ελληνικό, η Μαρίνα Αλίμου και η αξιοποίηση περιφερειακών λιμένων.

Δρομολογήθηκαν σχέδια ενίσχυσης της βιωσιμότητας εταιρειών, όπως είναι η ΕΛΒΟ, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η ΕΑΒ και η ΛΑΡΚΟ.



Ρέγκλινγκ – Ζαββός: Τραπεζικό σύστημα και «κόκκινα» δάνεια στο επίκεντρο της συνάντησης

Συνάντηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας είχε και ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κ. Γιώργος Ζαββός.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «η συζήτηση επικεντρώθηκε στα ζητήματα του τραπεζικού συστήματος και στην πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω του προγράμματος «Ηρακλής». Συζητήθηκαν ακόμη οι προοπτικές που αναδεικνύονται από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν σχετικά οι ελληνικές τράπεζες, ιδιαίτερα μέσω της μετάβασης στην πράσινη και την ψηφιακή οικονομία.

Τέλος, τονίστηκε η ανάγκη ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών.

O κ. Ρέγκλινγκ χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες της ελληνικής Κυβέρνησης και τόνισε την υποστήριξη του ESM στις προσπάθειες της Ελλάδας για τις μεταρρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι δύο άνδρες εξήραν την εξαιρετική συνεργασία των δύο πλευρών. Ο κ. Ζαββός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει τη συμβολή του ESM στην ενίσχυση της Ευρωζώνης.»