Κοινωνία

Επ’αυτοφόρω σύλληψη διαρρηκτών αυτοκινήτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ώρα της δράσης τους συνελήφθησαν οι δύο άνδρες, που οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Δύο αλλοδαποί, από Κονγκό και Σομαλία, συνελήφθησαν, στην Αργυρούπολη, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, ως μέλη συμμορίας που διέπραττε κλοπές από σταθμευμένα αυτοκίνητα στις περιοχές της Αργυρούπολης και του Αλίμου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο δράστες διέρρηξαν αυτοκίνητο στην Αργυρούπολη, αλλά έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς που περιπολούσαν οι οποίοι τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού - Αργυρούπολης. Στην κατοχή του ενός βρέθηκε κινητό τηλέφωνο που, όπως διαπιστώθηκε, νωρίτερα από το εσωτερικό Ι.Χ αυτοκινήτου στον Άλιμο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τη συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.