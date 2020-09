Πολιτική

Γεραπετρίτης στον ΑΝΤ1 για Τουρκία: αποδείχθηκε ποιος είναι καλός στις διπλωματικές ντρίπλες

Την επιδίωξη διαλόγου με την γείτονα επισημαίνει ο Υπ. Επικρατείας. Τι λέει για το Προσφυγικό και την κατάσταση στην Λέσβο.

«Ήδη το κυβερνητικό σχέδιο για το Προσφυγικό – Μεταναστευτικό αποδίδει τα μέγιστα, καθώς και οι ροές έχουν μειωθεί επί μήνες και ο διπλωματικός μαραθώνιος είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται κλειστές δομές σε άλλα νησιά, πλην μέχρι στιγμής της Λέσβου», είπε ο Υπ. Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Απαντώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «Οι οργανωμένες δομές θα έχουν ένα σύστημα εισόδου – εξόδου όσων ζουν σε αυτές και θα υπάρχει η δυνατότητα στους διωκτικούς μηχανισμούς που θα ελέγχουν την κατάσταση, ώστε να αποτρέπονται παραβατικές συμπεριφορές», συμπληρώνοντας ότι είναι τεχνικής φύσεως θέμα η άρνηση των ευρωπαίων να χρηματοδοτήσουν τις κλειστές δομές.

Σε ότι αφορά την κόπωση των κατοίκων της Λέσβου από την χρόνια επιβάρυνση της περιοχής τους από το Προσφυγικό, ο Υπ. Επικρατείας είπε ότι αντιλαμβάνεται την κατάσταση, λέγοντας ότι οι κάτοικοι θα επιδείξουν λογική και θα συναινέσουν στα επόμενα βήματα, προσθέτοντας ότι έχει υπάρξει αποσυμφόρηση του νησιού το τελευταίο διάστημα και εφόσον συνεχιστούν οι μειωμένες ροές, αυτή θα συνεχιστεί περαιτέρω. Τόνισε όμως ότι λόγω γεωγραφικής θέσης, δεν μπορεί να .μην υπάρχει προσφυγική δομή στην Λέσβο.

Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι η Μόρια ήταν μια ντροπή και πως ήταν χαμηλός ο πήχης, επισημαίνοντας ότι μέσα σε λίγες ημέρες ετοιμάστηκε ένας υποτυπώδης καταυλισμός στην περιοχή του Καρά Τεπέ.

Σε ότι αγορά τα ελληνοτουρκικά, ο Υπ. Επικρατείας ανέφερε ότι «τους τελευταίους μήνες έχει αποδειχθεί ποιος είναι καλός στις διπλωματικές ντρίπλες, με όσα έχει επιτύχει η ελληνική πλευρά τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι ελληνική επιδίωξη η επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία. Εμείς θέλουμε να καθίσουμε στο τραπέζι με όρους ισότητας και χωρίς εκβιασμούς, με συγκεκριμένη ατζέντα, καθώς τίθεται προς συζήτηση μόνο το θέμα της υφαλοκρηπίδας», προσθέτοντας ότι «ήταν ένδειξη πολύ σημαντική της θέλησης της Τουρκίας η απόσυρση του Oruc Reis και των πολεμικών πλοίων».