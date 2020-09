Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βραζιλία: ξανά περισσότεροι από 1000 νεκροί σε 24 ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο μεγαλύτερος ημερήσιος αριθμός θανάτων τις τελευταίες 2 εβδομάδες καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο στη Βραζιλία.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν ακόμη 1.113 θάνατοι ασθενών εξαιτίας της Covid-19 και 36.653 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη γιγαντιαία λατινοαμερικάνικη χώρα των 212 εκατομμυρίων κατοίκων ανέρχεται σε 133.119 νεκρούς, ενώ το σύνολο των μολύνσεων φτάνει πλέον τα 4.382.263 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου.

Σε απόλυτα μεγέθη, η Βραζιλία υφίσταται σε αριθμό κρουσμάτων το τρίτο βαρύτερο πλήγμα στον κόσμο από την πανδημία του κορονοϊού, πίσω από τις ΗΠΑ και την Ινδία, και καταμετρά τους περισσότερους θανάτους εξαιτίας του ιού παγκοσμίως, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ.