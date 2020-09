Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: κρούσμα σε μαθητή Γυμνασίου (βίντεο)

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας μίλησε στον ΑΝΤ1 για το πρώτο κρούσμα κορονοϊού που καταγράφηκε σε μαθητή μετά το άνοιγμα των σχολείων και τα μέτρα που λήφθηκαν.