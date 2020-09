Οικονομία

Κορονοϊός: Η ΚΥΑ για το ανώτατο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιες περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της χώρας ισχύει το μέτρο. Ποιοι είναι οι κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικούς κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, εντός των ορίων των Περιφερειών Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Λέσβου και Ημαθίας και των Δήμων Μυκόνου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Ζακύνθου, Κω, Πάρου και Αντιπάρου τίθεται ανώτατο όριο πενήντα συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και τελετών, όπως γάμων, βαπτίσεων, κηδειών, καθώς και των συνδεόμενων με τις τελετές αυτές δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων.



Επιπλέον, ισχύουν ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έτσι από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων των Περιφερειών Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας και Τρικάλων και των Δήμων Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Κω, Πάρου και Αντιπάρου.