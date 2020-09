Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 312 κρούσματα της Τετάρτης

Σε ποιες περιοχές παρατηρείται μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων. Αναλυτική ενημέρωση για την κατανομή των νέων φορέων της νόσου.

Σήμερα ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ 312 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, καθώς και τρεις νέοι θάνατοι.

Από τα 284 εγχώρια κρούσματα, τα 27 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 18 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας.



Επίσης, εντοπίστηκαν 22 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας, καθώς και 6 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο.

Στο "κόκκινο" παραμένει η Περιφέρεια Αττικής με 174 κρούσματα, εκ των οποίων 12 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 13 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας.

Την ίδια ώρα, 26 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή, ενώ 5 με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν:

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Αχαΐας

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Βοιωτίας

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Έβρου • 2 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

• 7 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Καρδίτσας

• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κιλκίς , συνδεόμενο με γνωστή συρροή

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κω

• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Λάρισας

• 7 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου, όλα σχετιζόμενα με γνωστή συρροή στο ΚΥΤ Μόριας

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

• 11 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας, εκ των οποίων 5 συνδέονται με γνωστές συρροές

• 10 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Φλώρινας

14 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση