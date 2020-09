Πολιτική

Ελληνικά F-16 συνόδευσαν αμερικανικά βομβαρδιστικά εντός των FIR Αθηνών και Λευκωσίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εικόνες από τη συνοδεία των αμερικανικών βομβαρδιστικών εντός του ελληνικού εναέριου χώρου.

Τέσσερα ζεύγη ελληνικών αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας συνόδευσαν, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, δύο αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά τύπου B-52 κατά την πτήση τους στο πλαίσιο της επιχείρησης «Hook». Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ), τα ελληνικά μαχητικά συνόδευσαν τα αμερικανικά βομβαρδιστικά, κατόπιν αιτήματος της USEUCOM.

Τα ελληνικά F-16 ανέλαβαν συνοδευτικό ρόλο των Β-52 εντός των FIR Αθηνών και Λευκωσίας με διαδρομή πάνω από την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τις Βόρειες Σποράδες, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και δυτικά της Κύπρου. Από εκεί, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τη συνοδεία ανέλαβαν μαχητικά της Μεγάλης Βρετανίας ενώ κατά την επιστροφή τους, στο ίδιο περίπου σημείο, τα αμερικανικά βομβαρδιστικά παρελήφθησαν εκ νέου από τα ελληνικά μαχητικά, κινούμενα πάνω από τα Δωδεκάνησα, τη βόρεια Κρήτη, την Πελοπόννησο και τα Επτάνησα, οπότε και εξήλθαν του FIR Αθηνών.

Σημειώνεται ότι η συνοδεία αμερικανικών βομβαρδιστικών πραγματοποιείται για δεύτερη φορά σε διάστημα μερικών εβδομάδων καθώς η προηγούμενη είχε λάβει χώρα στις 28 Αυγούστου 2020, στο πλαίσιο της επιχείρησης του ΝΑΤΟ «Allied Sky». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμμετοχή της χώρας μας στην επιχείρηση «Hook» καταδεικνύει τη στρατηγική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ, η οποία αναβαθμίζεται διαρκώς με την υλοποίηση συνεκπαιδεύσεων και κοινών αποστολών.

Η συνεχής παρουσία μονάδων και μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο αποδεικνύει τις δυνατότητες υλοποίησης πολλαπλών αποστολών στη ευρύτερη περιοχή, καταλήγει η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.