Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ακόμα ένας θάνατος στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων από κορονοϊό στη χώρα μας. Ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων. Στο "κόκκινο" η Αττική.

Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων από κορονοϊό στη χώρα μας, καθώς όπως έγινε γνωστό ένας 65χρονος άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Πλέον οι νεκροί από τον κοροναϊό ανέρχονται στους 321.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας έπασχε από υποκείμενα νοσήματα και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του νοσοκομείου.

Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 312 νέα κρούσματα του ιού στη χώρα μας, εκ των οποίων 27 συνδέονται με γνωστές συρροές και 22 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Παράλληλα, 6 εισαγόμενα κρούσματα προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εισαγόμενων κρουσμάτων σε 28.

Για μια ακόμα μέρα, στο «κόκκινο» είναι η Αττική, η οποία έχει πάνω από τα μισά κρούσματα και συγκεκριμένα από τα στην Αττική ήταν 174. Μάλιστα, μιλώντας στην εκομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Νικόλας Σύψας τόνισε πως αν δεν «πιάσουν» τα νέα μέτρα τότε «αναμφίβολα» θα έχουμε lockdown στην Αττική.