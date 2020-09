Κόσμος

Φρίκη: Σκότωσε, τεμάχισε την κοπέλα του και ταξίδεψε με τα μέλη της (βίντεο)

Άγριο έγκλημα που προκαλεί φρίκη αποκάλυψε η ίδια η οικογένεια του δράστη.

Φρίκη προκαλεί το έγκλημα που αποκαλύφθηκε στο Κεντάκι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 30χρονος σκότωσε τη σύντροφό του, έκοψε σε κομμάτια τη σορό της, τα έβαλε σε βαλίτσες και τα πέταξε σε διάφορα σημεία από το Κεντάκι μέχρι το Σικάγο.

Μάλιστα, πήρε μια από τις βαλίτσες και έφυγε από Κεντάκι, φτάνοντας με λεωφορείο στο Ιλινόις, όπου επισκέφτηκε τους γονείς του.

Κι ενώ είναι ήδη σοκαριστική η υπόθεση μέχρι εδώ, ο λόγος που υποστήριξε ότι ταξίδεψε με τα μέλη της δολοφονημένης συντρόφου του, είναι ακόμα πιο σοκαριστικός.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αστυνομίας της περιοχής, είπε πως «ήθελε να έχει τουλάχιστον ένα κομμάτι της μαζί του».

Ο ίδιος αστυνομικός είπε πως το έγκλημα έγινε στο Κεντάκι, αλλά αποκαλύφθηκε στο Ιλινόις.

Οι αστυνομικοί εικάζουν ότι την είχε σκοτώσει πριν από τουλάχιστον 30 μέρες.

Ο κορμός της βρέθηκε την περασμένη Τετάρτη σε πάρκο. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, ο δράστης αφού σκότωσε την κοπέλα του, έβαλε τα μέλη της σε τρεις τσάντες.

Διαπιστώθηκε ότι είχε μπει στο λεωφορείο από το Κεντάκι και ταξίδευε για πάνω από πέντε ώρες μαζί με τα μέλη της κοπέλας μέχρι το Σικάγο.

Όταν έφτασε εκεί, η οικογένειά του πήρε τον ίδιο και τις αποσκευές του στο σπίτι της.

Αν και θεωρείται βέβαιο ότι οι γονείς δεν γνώριζαν το περιεχόμενο των αποσκευών του, τους φάνηκε περίεργο ότι πέντε μέρες μετά την άφιξή του, αντί να αδειάσει τις βαλίτσες του, καθόταν και τις κοίταζε.

Υπήρξαν επιπλέον αναφορές για περίεργη μυρωδιά, από τις βαλίτσες.

Όταν μια μέρα ο 30χρονος έφυγε από το σπίτι, για να πάει στη δημόσια βιβλιοθήκη, η οικογένειά του άνοιξε μία από τις βαλίτσες.

Μόλις διαπίστωσαν ότι μέσα βρίσκονταν ανθρώπινα μέλη, έκαναν πίσω και κάλεσαν την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 30χρονος δεν είχε ποινικό παρελθόν.