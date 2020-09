Πολιτική

Ο Λιάκος, η φωτιά στην Μόρια και οι αντιδράσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δήλωση του καθηγητή Αντώνη Λιάκου που ξεσήκωσε σφοδρές αντιδράσεις. Η απάντηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος τάσσεται υπέρ των νεαρών Αφγανών που έβαλαν φωτιά στον καταυλισμό στη Μόρια και υποστηρίζει πως θα πρέπει να οργανωθεί νομική υπεράσπισή τους και να μην τους εγκαταλείψουν στα χέρια του Χρυσοχοΐδη.

Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει μεταξύ άλλων πως και ο ίδιος αν ήταν νέος και έφτανε στη Μόρια, θα έκανε το ίδιο, θα έβαζε φωτιά στον καταυλισμό.

Άμεση ήταν η απάντηση στην ανάρτηση του καθηγητή Α.Λιάκου από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει πως «το κάψιμο της Μόριας έχει εκθέσει 30.000 ντόπιους και 15.000 πρόσφυγες σε αυξημένο κίνδυνο κορωνοϊού. Έχει δημιουργήσει μεγάλο θέμα δημόσιας τάξης έως και εθνικής ασφάλειας. Έχει αφαιρέσει την δυνατότητα περίθαλψης και διοικητικής μέριμνας των αιτούντων άσυλο. Κόστισε και κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια σε ευρώ, απασχολεί σημαντικούς ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους του κράτους.



Ποιος άφρων λοιπόν ισχυρίζεται πως θα έκαιγε κι αυτός τη Μόρια; Ο φανατισμός τυφλώνει, ο ανορθολογισμός τρομάζει κι η ανευθυνότητα περισσεύει με τέτοιες δηλώσεις..»

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Δημοκρατία:

«Μπορεί να έγιναν συνολικά 40 ανακοινώσεις, δηλώσεις και ερωτήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη φωτιά στη Μόρια, αλλά δεν βρήκαν μια λέξη να ψελλίσουν για τη σύλληψη των μεταναστών που την έβαλαν. Αυτή την αφωνία ήρθε να καλύψει το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ Αντώνης Λιάκος. Η απαράδεκτη αυτή δήλωση είναι χαρακτηριστική της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ για το μεταναστευτικό, που εξηγεί την εγκληματική διαχείριση και τη δημιουργία στη Μόρια του χειρότερου καταυλισμού προσφύγων στον κόσμο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC το 2018.

Αν ο κ. Τσίπρας δεν αντιδράσει, σημαίνει ότι υιοθετεί αυτές τις απόψεις, που είναι χαρακτηριστικές του πως αντιλαμβάνονται στο ΣΥΡΙΖΑ την οργανωμένη πολιτεία, τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη. Όσο ο κ. Λιάκος δεν διαγράφεται, οι χυδαίες, εγκληματικές και αντιδημοκρατικές απόψεις του εκφράζουν τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ανοχή σε τέτοιες αντιλήψεις αποτελεί ντροπή για ένα κόμμα του δημοκρατικού τόξου. Και φυσικά καθιστά το άνοιγμα στο προοδευτικό κέντρο, το πιο σύντομο ανέκδοτο. Ο δρόμος της επιστροφής στο 3% είναι ορθάνοιχτος».

Η απάντηση από τον Αντώνη Λιάκο

Στην ανακοίνωση της ΝΔ με την οποία ζητά τη διαγραφή του Αντώνη Λιάκου από τον Αλ. Τσίπρα απαντά με δήλωσή του το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

"Αναφορικά με την ανακοίνωση της ΝΔ, για την ανάρτησή μου στο facebook: Να καταλαβαίνουμε το νόημα όσων διαβάζουμε. Η τραγική κατάληξη του στρατοπέδου στη Μόρια δεν μπορεί να συρρικνωθεί αποκλειστικά σε ζήτημα ασφάλειας. Δεν έγραψα «κάψτε την Μόρια», ή «κάνατε καλά που την κάψατε», ούτε την επικροτούσα", δηλώνει ο Α. Λιάκος, εξηγώντας ότι "θέλει να δείξει την απελπισία των ανθρώπων, και κυρίως των νέων που βρέθηκαν παγιδευμένοι σε αυτή την κόλαση". "Το έγκλημα στη Μόρια είχε συντελεστεί πριν την καταστροφή της. Στην υποκρισία και στην ένοχη σιωπή σας αναζητείστε τις πολιτικές σας ευθύνες", καταλήγει ο ίδιος.