Κορονοϊός: Συναγερμός για κρούσματα σε δομή προσφύγων

Ανησυχία προκάλεσε στις αρμόδιες υπηρεσίες η εμφάνιση κρουσμάτων κορονοϊού σε δύο δομές το προηγούμενο διήμερο στην Αττική.

Συναγερμό προκάλεσε στις αρμόδιες υπηρεσίες ο εντοπισμός δέκα νέων κρουσμάτων στην δομή προσφύγων, στο Κουτσόχερο της Λάρισας.

Ειδικότερα, ο αρχικός εντοπισμός ενός κρούσματος οδήγησε σε άμεση ιχνηλάτηση των επαφών του συγκεκριμένου ατόμου, με συνέπεια να βρεθούν άλλοι εννέα άνθρωποι θετικοί στον ιό.

Οι εξελίξεις επιβάλλουν να τεθεί σε καραντίνα η δομή, προκειμένου να μην υπάρξει μεγαλύτερη διασπορά.

Την ίδια στιγμή, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύονται 13 άτομα στο λοιμωδών, 4 άτομα είναι διασωληνωμένα στην ΜΕΘ και τέλος στον ειδικά διαμορφωμένο 4ο όροφο, βρίσκονται άλλα δύο άτομα που βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό και ακόμη δύο που θεωρούνται ύποπτα.

Πηγή: onlarissa.gr