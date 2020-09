Κοινωνία

“Ιανός”: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθος

Για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Ιανού.

Σε κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τέθηκαν οι Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου, εκτός από την Κοινότητα Νυφίου του Δήμου Αργοστολίου και την Δημοτική Ενότητα Πυλάρου του Δήμου Σάμης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Ιανού.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποφασίστηκε με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 17 Μαρτίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι η Κοινότητα Νυφίου του Δήμου Αργοστολίου και η Δημοτική Ενότητα Πυλάρου του Δήμου Σάμης είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω καταστροφών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2019 στις παραπάνω περιοχές και θα βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση έως 05-10-2020 και 06-10-2020 αντίστοιχα.