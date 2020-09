Κοινωνία

Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στο νησί.

Σεισμική δόνηση 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 7:28 το απόγευμα, 19 χλμ νοτιοδυτικά της Άρβης, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 25,8 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε έντονα αισθητή και στην πόλη του Ηρακλείου.