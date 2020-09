Κοινωνία

Πέθανε ο Δημήτρης Καρανικόλας

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του, σε ηλικία μόλις 59 ετών.

Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καρανικόλας, ο οποίος εργαζόταν στην ΕΡΤ από το 1995 έως σήμερα.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της ΕΡΤ, ο Δημήτρης Καρανικόλας «έδινε όλο το προηγούμενο διάστημα με αξιοπρέπεια τη μάχη με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε».

Γεννήθηκε στον Άλιμο, το 1961. Είχε αρχίσει να δείχνει την κλήση του στη δημοσιογραφία ήδη από το 1981, είχε καλύψει γεγονότα, εντός και εκτός Ελλάδος, που αφορούσαν στην πολιτική, στην Παιδεία, στην Εκκλησία, στον χώρο της υγείας και στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ενώ του είχαν ανατεθεί δεκάδες αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Είχε επίσης εργαστεί στις εφημερίδες “Έθνος”, “Έθνος της Κυριακής”, “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία”, “Αυριανή”, “Εξόρμηση”, “Η Βραδυνή” και “Ημερησία”. Σημαντική η παρουσία του και στον περιοδικό Τύπο με πολλές συνεργασίες στα περιοδικά “Εικόνες”, “Σύγχρονη Γυναίκα”, “Τέχνη και Πολιτισμός”, “Το Παιδί μου κι Εγώ” αλλά και στα ερτζιανά.

Κορυφαία, έως τώρα, στιγμή της δημοσιογραφικής του πορείας ήταν η κάλυψη της νοσηλείας του Ανδρέα Παπανδρέου, στο “Ωνάσειο”. Τη μοναδική, όπως ο ίδιος χαρακτηρίζει, δημοσιογραφική εμπειρία, κατέγραψε στις σελίδες του βιβλίου του “Το ημερολόγιο ενός δημοσιογράφου - 3000 ώρες αγωνίας” .

Ο Δημήτρης Καρανικόλας ήταν παντρεμένος με την Αμαλία Κοντορούση και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, την Ελένη και τον Γιώργο.