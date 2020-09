Κοινωνία

“Ιανός”: Αγωνιώδεις προσπάθειες της Πυροσβεστικής για τη διάσωση εγκλωβισμένων

Πόσες χιλιάδες κλήσεις εχει δεχθεί το 199 για παροχή βοήθειας και αντλήσεις υδάτων από σπίτια και καταστήματα.

Λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από τις νυχτερινές ώρες της 17ης Σεπτεμβρίου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί 2.450 κλήσεις για παροχή βοήθειας και αντλήσεις υδάτων, κυρίως: στο νότιο Ιόνιο, στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία και αρκετές από αυτές είναι σε εξέλιξη, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 896 απεγκλωβισμοί-διασώσεις μέχρι τώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση:

Στο νότιο Ιόνιο (Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Λευκάδα) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν δεχθεί 750 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 93 διασώσεις, 308 αντλήσεις, 383 κοπές δέντρων, και 58 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στη δυτική Ελλάδα (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν δεχθεί 68 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 25 αντλήσεις και 43 κοπές δέντρων.

Στην Στερεά Ελλάδα (Λαμία, Λουτρά Υπάτης, Λειανοκλάδι, Μακρακώμη και Μεξιάτες) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν δεχθεί 230 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 76 διασώσεις, 152 αντλήσεις και 5 κοπές δέντρων.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας (Λουτρά Ωραίας Ελένης) η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί 34 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 18 αντλήσεις υδάτων και μία αφαίρεση αντικειμένου.

Στη Θεσσαλία (Μαγνησία, Φάρσαλα, Καρδίτσα, Μουζάκι, Ρούσσο, Τρίκαλα, Λάρισα και Σοφάδες) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν δεχθεί 815 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 727 διασώσεις, 327 αντλήσεις και 40 κοπές δέντρων.

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν:

μία ηλικιωμένη γυναίκα από οικία στην Τοπική Κοινότητα Βασιλή στα Φάρσαλα Θεσσαλίας και

ένας άνδρας, 63 ετών, πλησίον του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Καρδίτσας.

Εν τω μεταξύ, αγνοούνται οι επιβαίνοντες ενός ΕΙΧ οχήματος, το οποίο παρασύρθηκε στον Πάμισο ποταμό, στο Μουζάκι Καρδίτσας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε συνεργασία με όλους τους φορείς αντιμετώπισης καταστροφών παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων.

Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας, για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Όπως υπογραμμίζεται, «Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης έκτακτων καιρικών φαινομένων, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών».