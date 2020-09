Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Πρόστιμο σε όσους παραβιάζουν τον κανόνα της αυτοαπομόνωσης

Πρόστιμο έως και 10.000 στερλινών (περίπου 11.000 ευρώ) θα επιβάλλεται στους κατοίκους της Αγγλίας που δεν θα τηρούν τον κανόνα της αυτοαπομόνωσης στην περίπτωση που έχουν προσβληθεί ή έρθει σε επαφή με κάποιον που έχει προσβληθεί από νέο κορονοϊό, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η βρετανική κυβέρνηση κατά την παρουσίαση των νέων κανονισμών της που έχουν στόχο την μείωση του αριθμού των θετικών κρουσμάτων.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει ένα δεύτερο κύμα της επιδημίας της COVID-19, παρουσίασε τους νέους περιορισμούς που τίθενται σε ισχύ για τους κατοίκους των περιοχών της βόρειας, βορειοδυτικής και κεντρικής Αγγλίας, οι οποίες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τον νέο κορονοϊό.

Μεταξύ αυτών των μέτρων, η βρετανική κυβέρνηση εισάγει αυτό της νομικής υποχρέωσης για αυτοαπομόνωση από τις 28 Σεπτεμβρίου για αυτούς που έχουν διαγνωστεί θετικοί στον νέο κορονοϊό, ή έχουν ενημερωθεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) ότι έχουν έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα και τους έχει ζητηθεί να μπουν σε καραντίνα.

"Ο καλύτερος τρόπος να καταπολεμήσουμε τον ιό είναι να ακολουθήσει ο καθένας μας τους κανόνες και οι άνθρωποι που υπάρχει κίνδυνος να μεταδώσουν την ασθένεια να τίθενται σε αυτοαπομόνωση", σημειώνει ο Βρετανός πρωθυπουργός σε ανακοίνωσή του.

"Κανένας δεν θα πρέπει να υποτιμήσει την σημασία αυτών των μέτρων, αυτούς τους νέους κανόνες έχετε νομική υποχρέωση να τους εφαρμόζετε από τη στιγμή που έχετε προσβληθεί ή το NHS σας το ζητεί", προσθέτει ο Τζόνσον, υπογραμμίζοντας ότι "αυτοί που θα επιλέξουν να αγνοήσουν τους κανόνες θα αντιμετωπίσουν σημαντικά πρόστιμα".

Αυτά θα ξεκινούν από τις 1.000 στερλίνες για την πρώτη παράβαση και θα αυξάνονται σε 10.000 στερλίνες για τους υπότροπους παραβάτες ή για τις περιπτώσεις που εργοδότες απειλούν να απολύσουν προσωπικό που τίθεται σε αυτοαπομόνωση αντί να πάει στην εργασία του.

Κάποιοι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι που πλήττονται από την απώλεια του εισοδήματός τους αυτού θα λαμβάνουν ενίσχυση 500 στερλινών, πέραν των άλλων επιδομάτων που μπορεί να δικαιούνται, όπως το επίδομα ασθενείας.

Η τρέχουσα οδηγία της βρετανικής κυβέρνησης είναι οι πολίτες να μένουν στο σπίτι για τουλάχιστον 10 ημέρες αφότου αρχίσουν να εμφανίζουν συμπτώματα της COVID-19 και οι άνθρωποι που μένουν μαζί τους να μην εγκαταλείπουν το σπίτι για 14 ημέρες.

Επίσης από οποιονδήποτε εξετάζεται και είναι θετικός στον νέο κορονοϊό ζητείται να αναφέρει με ποιους άλλους ανθρώπους εκτός του οίκου του έχει έρθει σε στενή επαφή, στους οποίους μπορεί επίσης να ζητηθεί να τεθούν σε αυτοαπομόνωση.

Η Βρετανία αντιμετωπίζει τώρα μια ταχεία αύξηση των κρουσμάτων και η κυβέρνηση σημείωσε ότι η αστυνομία θα εμπλέκεται στον έλεγχο της συμμόρφωσης με τα νέα μέτρα στις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά κρουσμάτων.

Ο Τζόνσον δεχόταν επίσης αιτήματα για την εκ νέου επιβολή ευρύτερων μέτρων lockdown για το ευρύ κοινό.

Ωστόσο οι Sunday Times έγραψαν ότι αναμενόταν να απορρίψει τα αιτήματα επιστημονικών συμβούλων για την άμεση επιβολή καραντίνας σε πανεθνικό επίπεδο για δύο εβδομάδες με στόχο να επιβραδυνθεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού και αντ'αυτού να εξετάσει το ενδεχόμενο αυτό για την περίοδο των σχολικών διακοπών που αρχίζουν στα μέσα του Οκτωβρίου.

