“Διπλό” του ΟΦΗ μέσα στη Λαμία

Πρώτη νίκη των Κρητικών στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο ΟΦΗ πέρασε αλώβητος από τη Λαμία, καθώς με αυτογκόλ του Βύντρα στο 35΄ και τέρμα του Σαρδινέρο στο 72΄ νίκησε με 2-1 την ομάδα της Φθιώτιδας (μείωσε με πέναλτι ο Ρόμανιτς στο 90΄+5), ξεπερνώντας γρήγορα την ήττα από τον Απόλλωνα Λεμεσού και τον αποκλεισμό από το Europa League.

Από την πλευρά του, το συγκρότημα της Στερεάς Ελλάδας πλήρωσε το άτολμο πρώτο ημίχρονο και την αστοχία του στην επανάληψη, γνωρίζοντας δεύτερη ήττα στις ισάριθμες αγωνιστικές της Super League που έχουν διεξαχθεί.

Από το γενικώς άχρωμο πρώτο μέρος, ουσιαστικά μόνο η στιγμή του 0-1 είναι άξια αναφοράς, καθώς οι «κλειστές» τακτικές των δύο προπονητών δεν επέτρεψαν το ελεύθερο και δημιουργικό παιχνίδι.

Το χρονόμετρο έδειχνε, λοιπόν, το 35ο λεπτό, όταν ο Νέιρα γύρισε την μπάλα από δεξιά και κατευθυνόταν με ασφάλεια στα χέρια του Επασί, με τον Βύντρα να καλύπτει τη φάση και τον τερματοφύλακά του. Στην τελευταία αναπήδησή της, όμως, η μπάλα βρήκε στο πόδι του έμπειρου αμυντικού, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του Βύντρα, που σημείωσε ένα αυτογκόλ που σπάνια μπορεί να δει κάποιος.

Οι αλλαγές του Πετράκη στο ημίχρονο έκαναν τους γηπεδούχους πιο επιθετικούς, η Λαμία πίεσε για ένα τέταρτο τον ΟΦΗ και είχε καλές στιγμές για να φτάσει στην ισοφάριση, με αποκορύφωμα τη χαμένη ευκαιρία του Βιγιάλμπα. Στο 55ο λεπτό ο Ρόμανιτς έκανε την ατομική προσπάθεια από αριστερά κι έδωσε «έτοιμο γκολ» στον συμπαίκτη του, ο οποίος από εξαιρετική θέση δεν μπόρεσε να βρει καλά την μπάλα.

Οι γηπεδούχοι ήταν λοιπόν άστοχοι, σε αντίθεση με τους αντιπάλους τους που διπλασίασαν στη μοναδική ευκαιρία τους στο β΄ ημίχρονο: στο 72΄ ο Κοροβέσης σέντραρε και ο Σαρδινέρο ανενόχλητος έγραψε το 0-2 απέναντι στον Επασί.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι ο Ρόμανιτς, στο οποίο υπέπεσε ο Σελίμοβιτς επί του ιδίου στο 90΄ και υπέδειξε ο Βρέσκας με τη χρήση του VAR, ύστερα από αρκετά λεπτά. Στο έξτρα πεντάλεπτο που παίχθηκε μετά το γκολ, η Λαμία πίεσε αλλά δεν κατόρθωσε να φτάσει στην ισοφάριση, καθώς το σουτ του Κωστίκα στο 90΄+11 έφυγε πάνω από το δοκάρι.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΛΑΜΙΑ (Γιώργος Πετράκης): Επασί, Σαραμαντάς, Αντέτζο, Βύντρα, Σκόνδρας (66΄ Προβυδάκης), Μπεχαράνο, Νιασέ (76΄ Παλαβαντισβίλι), Βιγιάλμπα (64΄ Μπιανκόνι), Ρόμανιτς, Βασιλόγιαννης (76΄ Κωστίκας), Καραμάνος (46΄ Χατζηστραβός).

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Σωτηρίου, Ουές, Σακόρ (61΄ Μεγιάδο), Σελίμοβιτς, Νέιρα, Ναμπί (90΄+8 Βούρος), Διαμαντής (61΄ Σολίς), Γιαννούλης, Γκαργκατζαλίδης (77΄ Γρίβας), Στάικος (60΄ Σαρδινέρο), Κοροβέσης.