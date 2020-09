Κοινωνία

Φωτιά στον Υμηττό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στον Υμηττό, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15.00 σε δασική έκταση, κοντά στις κεραίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες, με 12 οχήματα δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Περίπου μία ώρα αργότερα, τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Υμηττό Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2020