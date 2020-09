Κόσμος

Φάκελοι FinCEN: Σκάνδαλο με διατραπεζικό ξέπλυμα μαύρου χρήματος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τριγμούς στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα προκάλεσαν οι αποκαλύψεις. Πώς ενέχονται, μεταξύ άλλων, Ερντογάν και Τραμπ.