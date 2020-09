Κόσμος

Ερντογάν: όσοι υψώνουν ανάστημα, θα πέσουν με την πρώτη φουρτούνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ερντογάν, μιλώντας μετά από συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα, εμφανίστηκε αιχμηρός απέναντι και στον ΟΗΕ...

«Όσοι προσπαθούσαν να αγνοήσουν την Τουρκία, να επιβάλλουν τις θέσεις τους και τους χάρτες τους στην Ανατολική Μεσόγειο, προσεγγίζουν (τώρα) το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. «Ας δουν την πρόσφατη ιστορία μας… Όσοι υψώνουν ανάστημα μπροστά μας θα πέσουν με την πρώτη φουρτούνα σαν τα κούφια δέντρα. Ο λαός μας ξέρει να πληρώνει το τίμημα» πρόσθεσε. Ο πρόεδρος Ερντογάν, μιλώντας μετά από συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα, εμφανίστηκε αιχμηρός απέναντι στον ΟΗΕ, επικρίνοντας την καθυστερημένη αντίδραση του Οργανισμού στην πανδημία COVID-19. «Ο ΟΗΕ απέτυχε για άλλη μια φορά», είπε χαρακτηριστικά. «Τα Ηνωμένα Έθνη, που αναγνώρισαν την ύπαρξη πανδημίας εβδομάδες αργότερα, δεν έδειξαν καμία παρουσία στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας ούτε στην κάλυψη των αναγκών», δήλωσε. Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του κατά την πρώτη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Τούρκος πρόεδρος επέκρινε τη δομή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Ένα Συμβούλιο με δομή που αφήνει τη μοίρα επτά δισεκατομμυρίων ανθρώπων στο έλεος πέντε χωρών δεν είναι δίκαιο και ούτε είναι βιώσιμο», τόνισε. Υπενθυμίζεται ότι τα πέντε μόνιμα μέλη του ΣΑ είναι οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε στην 75η επέτειο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μεταφέροντας τις καλύτερες ευχές του και σημειώνοντας πως είναι ώρα και για αυτοκριτική. Παράλληλα, δήλωσε πως η ίδρυση ενός κέντρου των Ηνωμένων Εθνών στην Κωνσταντινούπολη, «την εμπορική πρωτεύουσα της Τουρκίας και σταυροδρόμι ηπείρων», θα υποστήριζε τις παγκόσμιες προσπάθειες για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Η Άγκυρα καταγγέλλει τις κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος τουρκικής εταιρείας Η Τουρκία χαρακτήρισε χθες Δευτέρα «εξαιρετικά λυπηρή» την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος τουρκικής εταιρείας για παραβίαση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη που έχει κηρυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. «Σε μια στιγμή που καταβάλλονται προσπάθειες να μειωθούν οι εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο, το να λαμβάνεται μια τόσο λαθεμένη απόφαση είναι εξαιρετικά λυπηρό», έκρινε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, προσθέτοντας ότι η απόφαση αυτή δεν έχει «καμία αξία», κατά την άποψη της Άγκυρας. Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις σε τρεις εταιρείες (μία με έδρα την Τουρκία, μία με έδρα την Ιορδανία και μία με έδρα το Καζακστάν) και δύο Λίβυους για παραβιάσεις του εμπάργκο, δήλωσαν νωρίτερα στις Βρυξέλλες διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.