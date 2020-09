Πολιτική

Πέτσας: Δεν έχουμε αποκλείσει τα τοπικά lockdown- Δεν είμαστε ακόμα εκεί

Η ανησυχία, τα μέτρα και οι προειδοποιήσεις για την αποφυγή lockdown και οι προκλήσεις από την Τουρκία.

Την ανησυχία των αρχών και των ειδικών για την πορεία του κορονοϊού στην Ελλάδα και ιδίως στην Αττική μετέφερε μέσω του ΘΕΜΑ 104,6 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

«Υπάρχει ανησυχία καθώς για πρώτη φορά υπάρχει πίεση στο σύστημα υγείας ενώ παρά τα μέτρα παραμένει ισχυρή η παρουσία του ιού» είπε ο κ. Πέτσας.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο επιβολής lockdown ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «οι ειδικοί σκέφτονται πολλά εναλλακτικά μέτρα που μας προτείνουν. Από την αρχή δεν έχουμε αποκλείσει τοπικό lockdown για να φέρουμε προς τα κάτω την καμπύλη της υγείας».

«Τοπικά lockdown έχουν ληφθεί το προηγούμενο διάστημα, έχουμε εμπειρία. Αν χρειαστεί αυτό να γίνει, θα γίνει αλλά δεν είμαστε εκεί ακόμα. Δεν είμαστε εκεί, μακάρι να μην φτάσουμε εκεί, είναι στο χέρι μας. Για να μην φτάσουμε το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να τηρήσουμε τα μέτρα» πρόσθεσε ο κ. Πέτσας.

Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι «τα μισά από τα ενεργά κρούσματα κορoνοϊού είναι στην Αττική και τα μισά από αυτά είναι στο κέντρο με μεγάλη συμμετοχή ανθρώπων με μεταναστευτικό και προσφυγικό προφίλ. Με μηνύματα στις γλώσσες τους και με περισσότερους ελέγχους προσπαθούμε να περιορίσουμε το πρόβλημα».

Κομβικό το ευρωπαϊκό συμβούλιο

Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά ο κ. Πέτσας είπε ότι «οι κυρώσεις θα υιοθετηθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το θέμα είναι το πότε θα εφαρμοστούν» τονίζοντας ότι «είναι ένα πολύ κομβικό ευρωπαϊκό συμβούλιο. Πρέπει να σταλεί μήνυμα πυγμής και όχι αδυναμίας. Ή θα υπάρξει έμπρακτη αποκλιμάκωση ή θα υπάρξουν κυρώσεις».

Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα «είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία αναδιπλώθηκε όταν είδε ότι η ΕΕ ήταν αποφασιστική. Όταν η Ευρώπη έχει αξιόπιστη απειλή και μπορεί να την βάλει στο τραπέζι έχει αποτελέσματα».

Ερωτηθείς για τις διερευνητικές επαφές είπε ότι «το βασικό ζητούμενο είναι αν θα συναινέσει η Τουρκία για διερευνητικές επαφές. Το θέμα είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Δεν υπάρχει περιθώριο για να μπουν άλλα ζητήματα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε, επίσης, ότι «περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της τηλεδιάσκεψης (σ.σ. ανάμεσα στον Ταγίπ Ερντογάν, την Άνγκελα Μέρκελ και τον Σαρλ Μισέλ) για να δούμε αν θα προκύψει κάτι πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ήμασταν κοντά να ανακοινωθούν οι διερευνητικές επαφές και τις προηγούμενες ημέρες αλλά πρέπει να είναι έτοιμες και οι δύο πλευρές. Εμείς ήμασταν έτοιμοι και είχαμε ανακοινώσει την δίκη μας αντιπροσωπεία».

«Κρίνουμε ότι "ναι" υπάρχει έμπρακτη αποκλιμάκωση και το αποτέλεσμα του ευρωπαϊκού συμβουλίου πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτό θα συνεχιστεί» κατέληξε ο κ. Πέτσας.