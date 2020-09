Παράξενα

Παιδιά ζωγράφισαν με χρώματα διαβάσεις πεζών!

Μαθητές δημοτικών και νηπιαγωγείων πρόσθεσαν ευφάνταστα σχήματα και έβαλαν χρώμα στις διαβάσεις που διασχίζουν καθημερινά για να φτάσουν στις σχολικές τους μονάδες...

Μικροί και μεγάλοι έπιασαν πινέλα και μπογιές και ζωγράφισαν τις διαβάσεις πεζών που βρίσκονται έξω από δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της πόλης των Γρεβενών. Η εικαστική παρέμβαση «Χρωματίζουμε διαβάσεις» έγινε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που υλοποιεί ο Δήμος Γρεβενών για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020.

Οι μαθητές δημοτικών και νηπιαγωγείων των Γρεβενών πρόσθεσαν ευφάνταστα σχήματα και έβαλαν χρώμα στις διαβάσεις που διασχίζουν καθημερινά για να φτάσουν στις σχολικές τους μονάδες. Το αποτέλεσμα της δράσης ενθουσίασε όχι μόνο τους ίδιους τους πρωταγωνιστές αλλά και τον δήμαρχο Γρεβενών, Γιώργο Δασταμάνη, ο οποίος δήλωσε ότι η εικαστική παρέμβαση που έγινε σε διαβάσεις πεζών σε τέσσερις σχολικές μονάδες είναι μια καλή ευκαιρία, με πρωταγωνιστές πάντα τα παιδιά, «να γίνει σε όλες τις διαβάσεις του βρίσκονται πέριξ των παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων και σχολικών μονάδων της πόλης».

Ο κ. Δασταμάνης πρόσθεσε ότι ορισμένες δράσεις που έγιναν πιλοτικά κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, όπως οι πεζοδρομήσεις κεντρικών δρόμων στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης, εξαιτίας της αποδοχής τους από τους δημότες, θα αποκτήσουν στο μέλλον πιο μόνιμο χαρακτήρα.

Οι εκδηλώσεις της Εβδομάδας Κινητικότητας ολοκληρώνονται σήμερα, αργά το απόγευμα,μ με τη «Βόλτα Ενηλίκων» από την Ένωση Ποδηλατιστών Γρεβενών και την εκδήλωση «Kids Athletics» στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γρεβενών από την Γυμναστική Ένωση και τους Δρομείς Υγείας, με τη συμμετοχή όλων των παιδιών της πόλης.