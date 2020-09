Αθλητικά

Στην τελική ευθεία για τους ομίλους οι ελληνικές ομάδες

Κρασνοντάρ-ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός-Ομόνοια και Σεν Γκάλεν-ΑΕΚ με πολλά ειδικά στοιχήματα στα πρακτορεία ΟΠΑΠ

Τα νοκ άουτ παιχνίδια ολοκληρώθηκαν στο Champions League και οι αγώνες στα play off είναι διπλοί. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός βρίσκονται ένα βήμα πριν από τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ, μετά τις προκρίσεις κόντρα στη Μπεσίκτας και τη Μπενφίκα, θέλει να βγάλει νοκ άουτ και την Κρασνοντάρ. Η πρώτη αναμέτρησή τους θα διεξαχθεί απόψε, στις 22:00, στη Ρωσία.

Τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του ξεκινά ο Ολυμπιακός. Αύριο, στις 22:00, θα υποδεχτεί στο Καραϊσκάκη την Ομόνοια με στόχο να πάρει σκορ πρόκρισης.

Στη μάχη των Κυπέλλων Ευρώπης μπαίνει και η ΑΕΚ. Την Πέμπτη, στις 21:30, θα αντιμετωπίσει τη Σεν Γκάλεν, σε νοκ άουτ παιχνίδι στην Ελβετία. Σε περίπτωση που πάρει την πρόκριση θα αγωνιστεί στα play off του Europa League για μία θέση στους ομίλους με τη νικήτρια του ζευγαριού Βόλφσμπουργκ-Ντέσνα Τσερνίγκοφ.

Πάνω από 200 επιλογές από το Πάμε Στοίχημα

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 επιλογές για τους τρεις αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης, Κρασνοντάρ-ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός-Ομόνοια και Σεν Γκάλεν-ΑΕΚ.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα ειδικά στοιχήματα:

Πρόκριση

Ομάδα που θα σκοράρει/χάσει πέναλτι

Αυτογκόλ

Παίκτης που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του

Παίκτης που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα

Παίκτης που θα δώσει ασίστ

Στοίχημα χωρίς ισοπαλία

Διαφορά νίκης

Σκορ πολλαπλών επιλογών

Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι

Επιβραβεύσεις των παικτών στα πρακτορεία ΟΠΑΠ

Στα πρακτορεία συνεχίζονται και οι επιβραβεύσεις των παικτών του ΟΠΑΠ. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1», «Boost 13» και «Boost Νίκης», για τις οποίες ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να μάθετε περισσότερα για τις επιβραβεύσεις ΟΠΑΠ ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Για τα πιο δυνατά παιχνίδια, από σήμερα έως την Πέμπτη, το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ, με τον νικητή των κόρνερ, τα Over/Under 8,5-9,5 και 10,5 κόρνερ.

Κάνεις cash-out και πληρώνεσαι στο πρακτορείο

Σε όλα τα παιχνίδια οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, με την εφαρμογή OPAPP, μπορούν να δημιουργούν το δελτίο τους στο κινητό τους, να κάνουν cash-out όπου και αν βρίσκονται και να πληρώνονται σ’ ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ.

Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων μέσω live score και live tracker.