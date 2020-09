Υγεία - Περιβάλλον

Έρευνα: Υποχωρεί το προσδόκιμο ζωής όσο εξαπλώνεται η Covid-19

Ποια είναι τα συμπεράσματα νέας επιστημονικής μελέτης για την πανδημία.

Η πανδημική νόσος Covid-19 πιθανώς θα επιφέρει μία βραχυπρόθεσμη μείωση στο μέσο προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων σε αρκετές χώρες του κόσμου, ιδίως σε εκείνες όπου ένα μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού θα μολυνθεί από τον κορονοϊό SARS-CoV-2. Αυτό είναι το συμπέρασμα μίας νέας επιστημονικής μελέτης, της πρώτης του είδους της, σύμφωνα με την οποία όσο εξαπλώνεται η Covid-19 και αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων της μεταξύ των ηλικιωμένων τόσο θα υποχωρεί το προσδόκιμο ζωής.

Οι ερευνητές του Διεθνούς Ινστιτούτου Ανάλυσης Εφαρμοσμένων Συστημάτων στην Αυστρία, με επικεφαλής τον δρα Γκιγιόμ Μαρουά, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «PLoS One», ανέπτυξαν ένα μοντέλο προσομοίωσης που συνυπολογίζει την πιθανότητα μόλυνσης από τον νέο ιό, καθώς επίσης την πιθανότητα θανάτου από αυτόν ή από άλλη αιτία, ανάλογα με κάθε ξεχωριστή ηλικιακή ομάδα.

Το μοντέλο εκτιμά ότι όσο ο επιπολασμός της Covid-19 (ο βαθμός εξάπλωσής της στον πληθυσμό) είναι πολύ μικρός, το προσδόκιμο ζωής δεν επηρεάζεται. Αν, όμως, ο επιπολασμός φθάσει το 2% του πληθυσμού τότε θα υπάρξει μία μικρή μείωση στο προσδόκιμο ζωής στις χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, όπου το τελευταίο βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα (περίπου στα 80 χρόνια).

«Με έναν επιπολασμό της τάξης του 10%, η απώλεια στο προσδόκιμο ζωής είναι πιθανό να ξεπεράσει το ένα έτος στις χώρες με υψηλό προσδόκιμο, όπως στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Με επιπολασμό 50%, η απώλεια στο προσδόκιμο ζωής μεταφράζεται σε τρία έως εννέα έτη σε αυτές τις περιοχές. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες η επίπτωση θα είναι μικρότερη, δεδομένου ότι ήδη είναι μικρότερη η επιβίωση των ηλικιωμένων. Πάντως, ακόμη και στις περιοχές όπου το προσδόκιμο ζωής θα επηρεαστεί περισσότερο, πιθανότατα θα ανακάμψει μόλις τελειώσει η πανδημία», δήλωσε ο Μαρουά.

«Η Ευρώπη χρειάστηκε σχεδόν 20 χρόνια προκειμένου το μέσο προσδόκιμο ζωής τη στιγμή της γέννησης να αυξηθεί κατά έξι χρόνια, από τα 72,8 έτη το 1990 στα 78,6 χρόνια το 2019. Η Covid-19 μπορεί το 2020 να γυρίσει πίσω αυτόν τον δείκτη. Από εκεί και πέρα, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Πάντως, σε πολλές χώρες βλέπουμε ότι η θνητότητα από την Covid-19 ήδη μειώνεται αισθητά, πιθανώς επειδή το πρωτόκολλο θεραπείας της νόσου προσδιορίστηκε καλύτερα», ανέφερε ο ερευνητής Σεργκέι Σερμπόφ.

Το προσδόκιμο ζωής, το οποίο δείχνει πόσα χρόνια ο μέσος άνθρωπος σε μία χώρα μπορεί να περιμένει ότι θα ζήσει, επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως το επίπεδο υπηρεσιών υγείας, οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, η εκπαίδευση, έκτακτα περιστατικά κ.ά. Αποτελεί δείκτη του επιπέδου ανθρώπινης ανάπτυξης και κατά τον τελευταίο αιώνα έχει αυξηθεί σημαντικά σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.