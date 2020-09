Οικονομία

Στουρνάρας: Αναθεώρηση πρόβλεψης για την ύφεση του 2020

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδας. Τι είπε για τα "κόκκινα" δάνεια και την δημιουργία "bad bank".

Του Νίκου Ρογκάκου

Ρυθμό ανάπτυξης 5,6% για το 2021 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος οι υπηρεσίες της οποίας προχώρησαν σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων για το μέγεθος της ύφεσης το 2020.

Ο Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου ανέφερε πως οι νεότερες εκτιμήσεις της ΤτΕ αφορούν σε ύφεση 7,5% φέτος έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 5,8% στο βασικό σενάριο με το δυσμενές σενάριο να παραμένει στο -9,4% σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας. Για το 2021 το βασικό σενάριο της ΤτΕ αφορά σε ανάπτυξη 5,6% με την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης να θεωρείται «κλειδί» , καθώς κρίνεται πως μπορεί να προσθέσει 1,9 πόντους στην ανάκαμψη. Μεγάλο ερωτηματικό σύμφωνα με τον Διοικητή της ΤτΕ παραμένει πότε η παρατηρούμενη σημαντική αύξηση των καταθέσεων θα μετουσιωθεί σε αύξηση της κατανάλωσης και των επενδύσεων.Το πρωτογενές έλλειμμα στον φετινό προϋπολογισμό εκτιμάται στο 6% του ΑΕΠ ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να ξεπεράσει οριακά το 200% του ΑΕΠ χωρίς να εγείρονται προβληματισμοί μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας .

Ο Γιάννης Στουρνάρας επανέλαβε την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για δημιουργία Bad Bank η οποία θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο σχήμα «Ηρακλής». Το σχέδιο της ΤτΕ θα υποβληθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου στην κυβέρνηση και στη συνέχεια «ελπίζουμε μαζί με την κυβέρνηση» όπως είπε ο Διοικητής θα υποβληθεί στους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε εφόσον εγκριθεί, να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2021. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διοικητή, στο ιδανικό σενάριο στο νέο φορέα θα μπορούσαν να μεταφερθούν 40-45 δις ευρώ τα οποία θα «περισσέψουν» μετά την αξιοποίηση του Ηρακλή. Το στοκ των κόκκινων δανείων εκτιμάται στα 60 δις ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου και η πανδημία εκτιμάται πως θα φορτώσει στους ισολογισμούς των τραπεζών επιπλέον 8- 10 δις ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα ο Γιάννης Στουρνάρας σημείωσε πως οι συνθήκες ρευστότητας παραμένουν εξαιρετικά θετικές και συνοδεύονται από αύξηση καταθέσεων αλλά το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει και συνοδεύεται από κινδύνους που σχετίζονται αφενός με την ποιότητα των κεφαλαίων εξαιτίας της αναβαλλόμενης φορολογίας και αφετέρου με το ενδεχόμενο ξαφνικής αύξησης των κόκκινων δανείων όταν αρθούν τα μορατόρια τα οπόία έχουν ενεργοποιήσει οι τράπεζες λόγω τα πανδημίας.