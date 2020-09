Αναβάλλεται η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. για την Τουρκία

Τι αναφέρει εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρίας Αρώνη

Αναβάλλεται η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε., που ήταν προγραμματισμένη για τις 24-25 Σεπτεμβρίου.

Ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ ανακοίνωσε μέσω twitter ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να μπει σε καραντίνα, διότι ένας άνθρωπος της ασφάλειας του Συμβουλίου, με τον οποίο ήταν σε στενή επαφή την περασμένη εβδομάδα, βγήκε θετικός στον κορονοϊό.

Ο Σαρλ Μισέλ έκανε χθες τεστ και βγήκε αρνητικό. Θα επαναλάβει το τεστ. Σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες του Βελγίου, ο Σαρλ Μισέλ θα πρέπει να μπει σε καραντίνα ξεκινώντας από σήμερα.

Ως εκ τούτου ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποφάσισε να μεταθέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ήταν προγραμματισμένο για τις 24 και 25 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, για την 1η και 2α Οκτωβρίου.

