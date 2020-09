Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: 4.363 ενεργά κρούσματα σήμερα

Βρισκόμαστε σε κρίσιμη φάση στην Αττική, προειδοποίησε. Τι είπε για τα μέτρα προστασίας και για το ενδεχόμενο lockdown.

Για την κρισιμότητα της κατάστασης όσον αφορά στην εξάπλωση του κορονοϊού, κυρίως στην Αττική, προειδοποίησε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Τόνισε πως κρίθηκαν αναγκαία τα νέα περιοριστικά μέτρα, προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους εργασίας.

Ανακοίνωσε πως αναστέλλονται από την Πέμπτη οι υπαίθριες θεατρικές παραστάσεις.

Για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία θα χρωματίζεται - ανάλογα με την επικινδυνότητα - κάθε Δήμος και Περιφερειακή Ενότητα. Με τον Ταχυδρομικό Κώδικα, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για το τι ισχύει για τις περιοχές τους, ακόμη και ανά δραστηριότητα (δηλ. για την εστίαση, την άθληση, τα σχολεία, κ.τ.λ.)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Χαρδαλιάς για την συνολική εικόνα των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα από την έναρξη της πανδημίας, όπου μεταξύ άλλων έκανε λόγο για 4.364 ενεργά κρούσματα σήμερα.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για το ενδεχόμενο lockdown, ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε πως σκοπός είναι να μην πάμε σε επόμενα μέτρα. Αντί να αναλωνόμαστε σε σενάρια, ας εφαρμόσουμε τα μέτρα που είναι ήδη σε ισχύ, συμπλήρωσε. Μάλιστα, ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε στη συνέχεια πως θεωρεί πως είναι μακριά ακόμα το ενδεχόμενο lockdown.