Κοινωνία

Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο στο σημείο, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του, το βράδυ της Τρίτης, στα Καμένα Βούρλα, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Άμεσα στα σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport.gr, πρόκειται για έναν 78χρονο κάτοικο Καμένων Βούρλων, ο οποίος προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα στο σημείο και παρασύρθηκε από ΙΧ, που οδηγούσε ένας 62χρονος.

Διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο έφτασε και πλήρωμα της Πυροσβεστικής, ενώ προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Καμένων Βούρλων.