Κοινωνία

Πρόεδρος ΟΛΜΕ για τα σχολεία: να υπάρξει μέριμνα για τα πολυάριθμα τμήματα

Ο Θεόδωρος Τσούχλος επέμεινε στην ανάγκη χρήσης μάσκας εντός της αίθουσας, ανεξάρτητα από πόσοι μαθητές είναι συνολικά, ενώ υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξουν επιπλέον μέτρα...

Στα πολλά κλειστά τμήματα στα σχολεία της χώρας, αλλά και σε εκείνα που έχουν κλείσει ολόκληρα όπως στην Πέλλα και τη Λέσβο αναφέρθηκε, σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θεόδωρος Τσούχλος.

Μιλώντας στον Θέμα 104,6 επέμεινε στην ανάγκη χρήσης της μάσκας εντός της σχολικής αίθουσας, ανεξάρτητα από πόσοι μαθητές είναι συνολικά, ενώ υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τα πολυάριθμα τμήματα, να υπάρξουν επιπλέον μέτρα, όπως να χρησιμοποιηθούν επιπλέον αίθουσες.

Παράλληλα, ζήτησε να γίνουν επιπλέον προσλήψεις, σημειώνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αποδώσουν σε έναν πολλαπλό και δύσκολο ρόλο φέτος. Ενώ δεν έκρυψε την κούραση που αντιμετωπίζουν ήδη οι εκπαιδευτικοί.

Ο κ. Τσούχλος, είπε ότι όσες προσλήψεις έγιναν, ήταν στα ίδια επίπεδα όπως πέρσι, ενώ οι μόνιμοι φέτος είναι λιγότεροι και αφυπηρετούν. Επίσης, εξέφρασε και τη διαφωνία του με το σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας για τις τρίμηνες προσλήψεις.

Ο κ. Τσούχλος, τέλος, επέμεινε ότι πρέπει να επενδυθούν περισσότερα χρήματα στην Παιδεία. Παράλληλα, είπε ότι την Πέμπτη στις 11:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο.