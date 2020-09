Life

Τζίμι Χέντριξ: έκθεση στο Λονδίνο για τα 50 χρόνια από τον θάνατό του (εικόνες)

"Bold As Love: Celebrating Hendrix": περιλαμβάνει σπάνιες φωτογραφίες του θρύλου της ροκ

Αποτίοντας φόρο τιμής στα 50 χρόνια από τον θάνατό του στις 18 Σεπτεμβρίου του 1970, η γκαλερί Masterpiece Art στο Λονδίνο φιλοξενεί έκθεση για τον Jimmy Hendrix.

Στην «Bold As Love: Celebrating Hendrix» εκτίθενται, μεταξύ άλλων, σπάνιες φωτογραφίες του θρύλου της ροκ και φωτογραφίες που έρχονται στο φως για πρώτη φορά, τραβηγμένες από τους Ed Caraeff, Baron Wolman, Gered Mankowitz, David Montgomery, Ulvis Alberts και Charles Everest.

Τις φωτογραφίες συνοδεύουν δύο γλυπτά του Guy Portelli, τα «Hey Joe» και «Wight Spirit». Το δεύτερο είναι ένα μεγάλου μεγέθους γυάλινο ψηφιδωτό με τα αποτυπώματα της παλάμης των περισσότερων από 80 μουσικών που έπαιξαν στο φεστιβάλ του Isle of Wight το 1970 (συμπεριλαμβανομένου και του αποτυπώματος της παλάμης του ίδιου του Hendrix για το οποίο ο Portelli είχε ως πηγή φωτογραφία που είχε τραβήξει ο Baron Wolman). Επιπλέον, εκτίθεται και το σύστημα ηχείων WEM το οποίο ο Hendix είχε χρησιμοποιήσει σε εκείνο το φεστιβάλ, καθώς και οι προσωπικές του κεφαλές κιθάρας – γνωστές και ως καράολα – Fender και το πετάλι για εφέ Univibe.

Η έκθεση φιλοξενείται στη Masterpiece Art, στο Holland Park, έως τις 30 Σεπτεμβρίου και η επίσκεψη σε αυτή είναι εφικτή μόνον κατόπιν ραντεβού, λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η πανδημία. Ωστόσο, ο ιστότοπος της λονδρέζικης γκαλερί ( https://masterpieceart.co.uk/ ) προσφέρει δυνατότητα εικονικής περιήγησής της.