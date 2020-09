Υγεία - Περιβάλλον

Κρούσμα κορονοϊου στον Δήμο Αθηναίων

Ποιο τμήμα του Δήμου έκλεισε και πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες.

Και άλλο κρούσμα κορονοιού εμφανίστηκε στον Δήμο Αθηναίων, καθώς ένας εργαζόμενος βρέθηκε θετικός στον ιό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, πρόκειται για υπάλληλο στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών, στο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Λιοσίων 22.

Το Τμήμα έκλεισε από σήμερα έως τις 7 Οκτωβρίου και τόσο ο υπάλληλος όσο και συνάδελφοί του που εργάζονται στον συγκεκριμένο χώρο μπήκαν σε καραντίνα. Επίσης, έγινε σχολαστική απολύμανση και ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται για έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, νέες παροχές, επανασυνδέσεις, διαχωρισμούς, δηλώσεις τετραγωνικών και δηλώσεις μη ηλεκτροδοτούμενων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων (eservices.cityofathens.gr). Επίσης, μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα στο e-mail: t.telon.tap@athens.gr.

Σημειώνεται, ότι δηλώσεις και αιτήσεις που γίνονται στην πλατφόρμα και το e-mail λαμβάνουν άμεσα αριθμό πρωτοκόλλου και θεωρούνται εμπρόθεσμες στην περίπτωση που υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες για την κατάθεσή τους.