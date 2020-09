Πολιτική

Γεννηματά - Κουτσούμπας στην Καρδίτσα για τις πληγές από την θεομηνία (εικόνες)

Πλήρη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ζήτησαν οι δύο αρχηγοί, κάνοντας επίθεση στην Κυβέρνηση.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, επισκέπτεται σήμερα τις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας. Μετά την επίσκεψή της στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η απώλεια ανθρώπινων ζωών αλλά και το μέγεθος της καταστροφής μας δείχνουν ότι χρειάζεται άμεσα αλλαγή του τρόπου οργάνωσης της πολιτικής προστασίας στη χώρα και βέβαια άμεση κατασκευή σοβαρών αντιπλημμυρικών έργων για να μην ξαναβρεθούμε στην ίδια κατάσταση.

Τα μέτρα ανακούφισης που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση, αλλά δεν αρκούν από μόνα τους. Η περιοχή χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να μπορέσει να ξαναμπεί σε μια φυσιολογική ζωή. Για να μην εκτιναχθεί η ανεργία», ανέφερε σε δηλώσεις της η Φώφη Γεννηματά, που επισκέπτεται τις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα.

Όπως είπε, μετά την επίσκεψη της στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας, «χρειάζονται στήριξη οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις, οι αγρότες, μέχρι την επανεκκίνηση της οικονομίας στον τόπο. Και στήριξη η οποία δεν θα περιοριστεί στα οριζόντια μέτρα που ανακοινώθηκαν, αλλά εξατομικευμένα. Με ρευστότητα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, με επιδότηση της εργασίας, αλλά και με άμεση αποζημίωση των καταστροφών και ιδιαίτερα στους παραγωγούς, που αντιμετωπίζουν τούτη την ώρα σοβαρό πρόβλημα.

Το ολοκληρωμένο σχέδιο που χρειάζεται η περιοχή πρέπει να αξιοποιήσει πόρους και από τον προϋπολογισμό και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από το ΕΣΠΑ αλλά και από το ευρωπαϊκό ταμείο αλληλεγγύης. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς το Κίνημα Αλλαγής ήδη κατέθεσε αίτημα στη Βουλή και ζητάμε την κοινή συνεδρίαση των επιτροπών οικονομικών και παραγωγής και εμπορίου, έτσι ώστε να έρθουν στη Βουλή όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί και να δεσμευτούν για συγκεκριμένα μέτρα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, για τη δέσμευση συγκεκριμένων πόρων, αλλά και για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα».

Η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό, λέγοντας «μίλησε ο κ. Μητσοτάκης για εμπιστοσύνη και ζήτησε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Έχει πολύ δρόμο ακόμη η κυβέρνησή του γιατί η εμπιστοσύνη χτίζεται με έργα και αποτέλεσμα. Και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον τόπο σε όλα τα μέτωπα. Το Κίνημα Αλλαγής βρίσκεται εδώ όχι μόνο για να συμπαρασταθεί στους ανθρώπους και να αναδείξει τα προβλήματα, αλλά κυρίως για να δεσμευτούμε απέναντί σας ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και την πίεση στην κυβέρνηση, μέχρι να υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα υπέρ των πολιτών της Καρδίτσας αλλά και της ευρύτερης περιοχής που έχει πληγεί».

Περιοδεία Κουτσούμπα στην Θεσσαλία

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μετά την περιοδεία του στα καταστήματα της Καρδίτσας που επλήγησαν από την κακοκαιρία, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Περιττεύει να πω ότι οι καταστροφές είναι μεγάλες. Θα επαναλάβω ότι αυτή η ώρα, δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, γιατί τα λόγια τα ακούμε και από τους κυβερνώντες, και από τις κρατικές αρχές και από τις τοπικές αρχές. Θέλουμε να δούμε πράξεις. Και πράξεις σημαίνει η αποζημίωση να φτάσει στο 100% για όλες τις καταστροφές, χωρίς όρους, αστερίσκους και προϋποθέσεις. Δεν είναι ώρα για ψίχουλα. Δεν μπορεί ο άλλος να αποκαταστήσει το σπίτι του, το κατάστημά του, το χωράφι του, αυτό που έχει χάσει και αυτά που του έχει πλήξει η κακοκαιρία με ένα επίδομα και με ψίχουλα. Ούτε με αναστολές κάποιων χρεών και πληρωμών, για ένα εξάμηνο. Γιατί μετά από ένα εξάμηνο θα μπορεί ο καταστηματάρχης της Καρδίτσας, ο αγρότης της Καρδίτσας, ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος της Καρδίτσας να πληρώσει, είτε στην εφορία, είτε τον ΕΝΦΙΑ, είτε στις τράπεζες που χρωστάει, είτε δημοτικά τέλη;».

«Θα πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει, να υπάρχει αναστολή μέχρι να υπάρξει πλήρη αποκατάσταση όλων των ζημιών, να αρχίσει να δουλεύει κανονικά ξανά η οικονομία και να μπορεί να έχει εισόδημα. Και το επίδομα θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτει αυτό που χάνει, αυτό που θα είχε ως εισόδημα αν δούλευε το κατάστημα, αν μπορούσε να δουλέψει ο εργαζόμενος και να είναι 100%. Και όχι αυτές τις κοροϊδίες που λένε και οι κυβερνώντες και η αξιωματική αντιπολίτευση και οι διάφοροι των περιφερειών και των δήμων», κατέληξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας”.

Στο πλαίσιο της περιοδείας του στις πληγείσες περιοχές της Καρδίτσας, αφού περιόδευσε στα καταστήματα της πόλης, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της Καρδίτσας Β. Τσιάκο και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστό, όπου ενημερώθηκε για τα σοβαρά προβλήματα στην περιοχή, ενώ είχε συνάντηση με εκπροσώπους φορέων και πληγέντων στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ξεκινώντας την παρέμβασή του τόνισε πως: “τέτοιες ώρες τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και επειδή έχουμε συνηθίσει κάθε φορά που συμβαίνει μια καταστροφή, να ακούμε πολλά λόγια και πολλά “θα”, κρατάμε μικρό καλάθι και εμπιστευόμαστε πρώτα απ’ όλα εμάς τους ίδιους, τον αγώνα μας, την πάλη μας, για να μπορέσουμε να τους πιέσουμε, για να κάνουν κάποια απ’ αυτά που υπόσχονται. Γιατί κι αυτά είναι ψίχουλα, δε φτάνουν να λύσουν τα ουσιαστικά προβλήματα που προέκυψαν απ’ αυτή την κακοκαιρία και μάλιστα σε μια περίοδο, όπου συνυπάρχει η οικονομική κρίση, η πανδημία του κορονοϊού και μια σειρά άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγρότης, ο καταστηματάρχης, ο εργάτης, ο υπάλληλος, ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας, η κάθε λαϊκή οικογένεια εδώ στην Καρδίτσα”.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε σε ευθύνες της κυβέρνησης λέγοντας πως: “Η κατάσταση που βιώνει αυτές τις μέρες η Καρδίτσα είναι πράγματι πρωτόγνωρη. Δεν υπάρχει καμιά άλλη πρωτεύουσα νομού, δεκαετίες τώρα, που να έχει πάθει τέτοια ολική καταστροφή, με λάσπη μέσα στην πόλη. Μπορεί να πλημμύριζαν χωριά, συνοικίες, αλλά αυτή η καταστροφή αναδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες του κεντρικού μηχανισμού, του κράτους, της κυβέρνησης και όσων έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο με τις τεράστιες ελλείψεις του κεντρικού σχεδιασμού, της τοπικής διοίκησης επίσης, γιατί δεν πάρθηκαν μέτρα πολιτικής προστασίας. Δε λέω για την πρόβλεψη και για τα έργα που έπρεπε να γίνουν, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά, τα αντιδιαβρωτικά, τα οποία έπρεπε να είναι προτεραιότητα, αλλά ούτε και τις ώρες της καταστροφής μπόρεσε στοιχειωδώς να λειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός. Και αυτό δείχνει τις τεράστιες ελλείψεις διαχρονικά, δεν είναι μόνο θέμα ικανότητας, είναι θέμα τι προσωπικό, τι υποδομές έχεις, πως τις στελεχώνεις, πως βάζεις τον κόσμο να δουλέψει, πως τον πληρώνεις καλά, πως τον εκπαιδεύεις, πως έχεις τα απαραίτητα εργαλεία και τις άλλες υποδομές για να μπορέσεις να στρέψεις αλλού την ορμή του νερού και πάει λέγοντας.

Έχουμε θρηνήσει πάρα πολλά θύματα σ’ αυτόν εδώ τον τόπο, χάνονται περιουσίες, χάνονται σπίτια, λαϊκές κατοικίες, χάνεται το βιος των ανθρώπων, τα καταστήματα που προσπαθούν να βγάλουν το μεροκάματο, χάνονται τα χωράφια, αυτό που έχει ο κτηνοτρόφος, ο αγροτοκτηνοτρόφος, που χωρίς αυτό δεν μπορεί να επιβιώσει και ψάχνει στον Πηνειό και στη θάλασσα τα ζώα του που πνίγηκαν απ’ αυτή την καταστροφή. Εμείς ξεκάθαρα λέμε -και δεν το λέμε τώρα ούτε το κάνουμε για αντιπολιτευτικούς λόγους- ότι έχουν τεράστιες ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις και της ΝΔ, και του ΠΑΣΟΚ, και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν οργάνωσαν αντιπλημμυρικά έργα, δεν οργάνωσαν απαραίτητες υποδομές, ώστε να σωθεί ο κόσμος, να σωθεί η Καρδίτσα και η πόλη και τα χωριά του νομού και οι περιουσίες των συνανθρώπων μας.

Η πρόοδος της τεχνολογίας και της επιστήμης -μας έχετε ακούσει να το λέμε πάρα πολλές φορές και μέσα στη βουλή και έξω απ’ αυτή- μας δίνει σήμερα όλες τις δυνατότητες για να λυθούν τέτοια προβλήματα και για να προβλεφθούν καταστάσεις και για να μη λέμε “φταίει το κακό το ριζικό μας” ή “φταίνε τα ακραία καιρικά φαινόμενα”. Πάντα θα υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα, έτσι είναι η ίδια η φύση, αιώνες τώρα αυτό συμβαίνει. Όμως σήμερα έχουμε τα απαραίτητα μέσα, έχουμε την απαραίτητη τεχνολογία, γνώση, το ανθρώπινο δυναμικό, τους επιστήμονες που μπορούν και να προβλέψουν και να σχεδιάσουν. Άρα, λοιπόν, χρειάζεται πολιτική θέληση, χρειάζονται κεντρικές αποφάσεις, χρειάζεται άλλη οργάνωση συνολικά της κοινωνίας, της οικονομίας, των υπηρεσιών. Γι’ αυτό κι εμείς πάντα λέμε ότι πρέπει να βάζουμε το χέρι “επί τον τύπον των ήλων” και όχι να βλέπουμε μόνο αυτό που φαίνεται κάθε στιγμή. Γιατί κάποια ψίχουλα και κάποια λίγα επιδόματα, όπως εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης χθες, μπορεί να δοθούν -αν δοθούν βέβαια κι αυτά, θα δούμε στην πράξη, γιατί η Εύβοια ακόμη περιμένει, όπως και άλλες περιοχές- το ζήτημα όμως είναι ότι εδώ πρέπει να πάμε πιο βαθιά, να σκεφτούμε τι φταίει, ποια είναι η αιτία, ποιοι αποφασίζουν αυτά τα πράγματα και δημιουργούν τέτοια προβλήματα στις ζωές μας, στις περιουσίες μας”.

“Ποια είναι η πρόταση του ΚΚΕ, λοιπόν, εκτός από τα άμεσα μέτρα, δηλαδή την τροφή, την υγειονομική περίθαλψη, τα μέτρα προστασίας που χρειάζονται, τη χορήγηση κλινοσκεπασμάτων, να αντληθούν τα νερά από παντού, από τα καταστήματα, από τις πόλεις, από τα χωράφια, από τα σπίτια, από παντού όπου υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Εκτός από το να καταγραφούν γρήγορα οι ζημιές και να αποκατασταθούν άμεσα όλες οι ζημιές και στις οικίες, στις οικοσκευές, στον εξοπλισμό, στα αυτοκίνητα, στις καλλιέργειες παντού. Εμείς προτείνουμε και θα παλέψουμε να είναι στο 100% οι αποζημιώσεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μην μπλέκει ο καθένας στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, σε έναν κυκεώνα χαρτιών και να μη μπορεί να πάρει αυτά που χρειάζεται. Άρα 100% χωρίς δάνεια, 100% με ευθύνη του κράτους.

Επίσης να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν αμέσως τα αντιπλημμυρικά έργα, που είναι άκρως απαραίτητα, γιατί έρχεται χειμώνας, τώρα αρχίζει να βρέχει πάλι και δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες. Χρειάζονται αυτά τα έργα να γίνουν και χρειάζεται αυτό το σχέδιο να εκπονηθεί εδώ και τώρα, δεν χωράει αναβολή δηλαδή αυτό το πράγμα. Και τα αντιδιαβρωτικά έργα για τις καμένες κυρίως περιοχές, που έχουμε και εδώ στο νομό της Καρδίτσας όπως κι αλλού, θα πρέπει να γίνουν σε όλες τις εκτάσεις των ορεινών όγκων. Επίσης τα άμεσα είναι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, και υδροδότησης, με καλό, ποιοτικό νερό, η αποκατάσταση της οδικής σύνδεσης όλων των χωριών, αυτά είναι τα άκρως απαραίτητα ζητήματα”.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε επίσης πως “δεν μπορεί να ξεπεράσει έτσι με ένα επιδοματάκι η κυβέρνηση αυτή την τεράστια καταστροφή. Να δοθεί μηνιαίο επίδομα στο ύψος του χαμένου εισοδήματος που είχε ο καθένας. Δηλαδή τί θα είχε ο καταστηματάρχης αυτό το μήνα, τί θα έβγαζε; Σε αυτό το ύψος πρέπει να είναι το επίδομα. Τί θα έβγαζε ο αγρότης, τι θα έπαιρνε ο εργάτης, ο υπάλληλος, αυτό το μήνα και το έχασε γιατί δεν μπορεί να δουλέψει, γιατί καταστράφηκε η επιχείρηση κλπ... Άρα αυτά τα ζητήματα πρέπει να λύσουμε και σε αυτήν την κατεύθυνση θα παλέψουμε.

Δεν πρέπει να χάσει κανένας εργαζόμενος τη δουλειά του. Πρέπει να παγώσουν τα χρέη και για τις μικρές επιχειρήσεις, τους καταστηματάρχες και για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και για τους πληγέντες όλης της περιοχής, τους εργαζόμενους και για την εφορία, τον ΟΑΕΕ, για το δήμο, για τις τράπεζες, χωρίς προσαυξήσεις και τόκους. Χρειάζεται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εντελώς απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και αλληλεγγύης και από τα δημοτικά τέλη για τις μικροεπιχειρήσεις όλου του νομού της Καρδίτσας, που πλήγηκαν. Κι αυτό δεν μπορεί να ισχύει για ένα εξάμηνο, όπως είπε χτες ο πρωθυπουργός. Γιατί σε ένα εξάμηνο θα έχει ο καταστηματάρχης, ο αγρότης, ο εργάτης να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ, το φόρο, τα χρέη στις τράπεζες; Ποιον κοροϊδεύουν; Μέχρι να αποκατασταθεί το εισόδημα, οι επιχειρήσεις, οι καλλιέργειες, τα πάντα, και να μπορεί ο καθένας να έχει ένα αξιοπρεπές εισόδημα για το οποίο παλεύει μια ζωή και τώρα το έχασε”.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε και στα άλλα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει τονίζοντας πως “πρέπει να μπει σε προτεραιότητα το νοσοκομείο. Ενημερωθήκαμε ότι τρεις από τις χειρουργικές αίθουσες δεν λειτουργούν γιατί πλημμύρησαν, μπήκαν μέσα νερά κι αυτό γίνεται σε συνθήκες ολικής καταστροφής από τις πλημμύρες, σε συνθήκες πανδημίας του κορονοϊού, οικονομικής κρίσης. Κι ενώ ο κόσμος έχει και μια σειρά άλλες χρόνιες ασθένειες, γιατί δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Άρα μαζί με το Κέντρο Υγείας που καταστράφηκε στο Μουζάκι, και τα άλλα Κέντρα Υγείας χρειάζονται ενίσχυση με γιατρούς, νοσηλευτές και υποδομές. Και τα ζητήματα φυσικά του πολιτισμού, του αθλητισμού, γιατί η νεολαία θα πρέπει και να ψυχαγωγείται, θα πρέπει να αθλείται και αυτά τα ζητήματα είναι απαραίτητα για να εκκινήσει ξανά η ζωή στην Καρδίτσα. Να αποκατασταθεί η Δημοτική Πινακοθήκη - εμείς κάναμε παρεμβάσεις στο υπουργείο Πολιτισμού - γιατί καταστράφηκαν σπουδαία έργα Καρδιτσιωτών καλλιτεχνών, τα οποία είχαν δωρίσει για να γίνουν περιουσία του λαού της Καρδίτσας. Θα μου πεις αυτό τώρα είναι προτεραιότητα; Για μας όλα είναι προτεραιότητα, γιατί ο λαός της Καρδίτσας αξίζει πολλά, έχει δώσει πολλούς αγώνες δεκαετίες τώρα για να ορθοποδήσει, για να ξεπεράσει προβλήματα. Είναι λαός αγωνιστής, όπως είναι κι όλοι οι Έλληνες εργαζόμενοι, η εργατική τάξη, η αγροτιά της πατρίδας μας, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες, οι νέοι και οι γυναίκες και έτσι πρέπει να πορευτούμε. Εμείς αυτά που σας είπαμε και άλλα που μας κατέθεσαν οι φορείς εδώ, θα τα προωθήσουμε και στη βουλή και στην ευρωβουλή και στο Δήμο και στην Περιφέρεια και στα εργατικά σωματεία, στους αγροτικούς συλλόγους, τις Ομοσπονδίες, παντού, θα κοιτάξουμε να τα παλέψουμε όλοι μαζί ενωμένοι, συσπειρωμένοι, αλλά στους δρόμους του αγώνα κι όχι για να μας “δουλεύουν” οι κυβερνήσεις και τα άλλα αστικά πολιτικά κόμματα, που έρχονται και κάνουν “περαντζάδες”, αλλά δεν λύνουν τα προβλήματα”.