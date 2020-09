Κοινωνία

Έγκλημα στο Πέραμα: Συνελήφθη ο δολοφόνος του 81χρονου

Πώς έφθασαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής στα ίχνη του δράστη.

Εξιχνιάσθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η υπόθεση ανθρωποκτονίας 81χρονου, η οποία διαπράχθηκε την 24-8 στο Πέραμα Αττικής.

Το θύμα είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του, μεσημβρινές ώρες της 24-8 , κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί στην μονοκατοικίας όπου διέμενε μόνος του.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 81χρονος έφερε τραύματα σε διάφορα σημεία από μαχαίρι.

Από την ενδελεχή έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, εξακριβώθηκε ότι ο δράστης είναι 35χρονος Έλληνας, γνωστός του θύματος.

Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης είχε εισέλθει στην οικία του 81χρονου με σκοπό την κλοπή. Κατά τη διάρκεια που ερευνούσε την οικία, το θύμα επέστρεψε και ο δράστης τον κτύπησε με μαχαίρι.

Στη συνέχεια, αφού αφαίρεσε την τραπεζική κάρτα και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του θύματος, έβαλε φωτιά στο σπίτι προκειμένου να εξαφανίσει τα ίχνη του και διέφυγε με το αυτοκίνητο..

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά και εκδόθηκε ένταλμα, δυνάμει του οποίου συνελήφθη ο 35χρονος.