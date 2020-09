Υγεία - Περιβάλλον

Κοντοζαμάνης στον ΑΝΤ1: Τα μέτρα για τον κορονοϊό αποδίδουν (βίντεο)

Τα κρούσματα στην Αττική και η ενίσχυση των νοσοκομείων με κλίνες και προσωπικό.

Στα αυξημένα κρούσματα του κορονοϊού στην Αττική αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υγείας μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι, «τα μέτρα αποδίδουν και θα αποδώσουν», ενώ σημείωσε ότι, «η αύξηση των κρουσμάτων θα μπορούσε να είναι υψηλότερη».

Σχετικά με το θέμα της έλλειψης κλινών σε ΜΕΘ, σημείωσε πως γίνονται καθημερινά συσκέψεις για το ζήτημα και επανάλαβε ότι, αυξάνεται η διαθεσιμότητα.

«Από τις 107 κλίνες το 60% είναι καλυμμένες, υπάρχει σχεδιασμός για περαιτέρω, αν υπάρξει ανάγκη», είπε σχετικά ο Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο/πρόταση για επίταξη κλινών ΜΕΘ ιδιωτικών θεραπευτηρίων, απάντησε ότι είναι κάτι που υπήρχε και στα αρχικά σενάρια για την αντιμετώπιση της πανδημίας και το οποίο περιλαμβάνεται σε ΠΝΠ.

«Ο σχεδιασμός είναι δυναμικός, υπάρχει προγραμματισμός και προβαίνουμε σε ενέργειες ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου», εξήγησε.

«Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα χειρότερα, που είναι στην Αττική», είπε, τονίζοντας πως «προσπαθούμε να περιορίσουμε την πανδημία με τα μέτρα που πήραμε» και να αποφευχθεί ένα lockdown.

Σημείωσε πάντως, πως «είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά το πιο σημαντικό είναι να πειστεί ο κόσμος να τηρήσει τα μέτρα».

Ερωτηθείς για την κάλυψη του κόστους της εξέτασης για τον κορονοϊό στους εκπαιδευτικούς, είπε πως «το τεστ γίνεται δωρεάν, εφόσον κάποιος τηρεί τα κριτήρια και χρειάζεται».

Τέλος, σχετικά με την ενίσχυση του ΕΣΥ, είπε πως, «παραλάβαμε 556 κλίνες ΜΕΘ και τώρα έχουμε 945», ενώ προκηρύχθηκαν 400 θέσεις, οι 185 εκ των οποίων θα είναι στις ΜΕΘ».

«Ο πρωθυπουργός έχει υποσχεθεί μονιμοποίηση όσων δούλεψαν στην πανδημία», υπενθύμισε, καταλήγοντας πως «ξεπεράσαμε τις 6000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού».