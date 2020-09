Οικονομία

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Νέα πληρωμή σε χιλιάδες δικαιούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε πληρώνεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

Αύριο, 25 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιείται νέα πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 2.247.756 ευρώ, από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικονομικού έτους 2020, για 4.960 δικαιούχους, που αφορά μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και επιχειρήσεων-εργοδοτών τουριστικών λεωφορείων, για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους δικαιούχους.