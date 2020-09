Παράξενα

Έκανε άμβλωση και καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία

Τι υποστήριξε η γυναίκα, η οποία οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, στην χώρα που έχει μνία απο τις σκληρότερες νομοθεσίες του κόσμου, για την ηθελημένη διακοπή κύησης.

Οι Αρχές στο Ελ Σαλβαδόρ αποφυλάκισαν 29χρονη, η οποία εξέτισε τα έξι από τα δέκα χρόνια κάθειρξης που της είχε επιβληθεί όταν κρίθηκε ένοχη για τη «δολοφονία» του μωρού της, ενημέρωσαν μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Η Σίντι Εράσο, 29 ετών, βρισκόταν στον όγδοο μήνα της κύησης όταν απέβαλε μέσα στις τουαλέτες εμπορικού κέντρου στη Σογιαπάνγκο, ανατολικά της πρωτεύουσας Σαν Σαλβαδόρ, το 2014.

Διαβεβαίωσε πως απέβαλε άθελά της. Αλλά καταδικάστηκε να εκτίσει 30 χρόνια κάθειρξη, αφού δικαστήριο αποφάνθηκε ότι έκανε άμβλωση.

Στο Ελ Σαλβαδόρ, συντηρητική καθολική χώρα, η νομοθεσία εναντίον της άμβλωσης συγκαταλέγεται στις αυστηρότερες στον κόσμο. Ο ποινικός κώδικας προβλέπει την επιβολή ποινών φυλάκισης 2 ως 8 ετών σε περιπτώσεις άμβλωσης, όμως εισαγγελείς και δικαστές χαρακτηρίζουν σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και αθέλητες αποβολές «ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης με επιβαρυντικές περιστάσεις», κατηγορία που επισύρει ποινή 30 ως και 50 ετών κάθειρξης.

Η ετυμηγορία σε βάρος της 29χρονης έγινε μεταγενέστερα ελαφρύτερη, κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις. Η ποινή της μειώθηκε από τα 30 στα 10 χρόνια κάθειρξη.

Τουλάχιστον 18 γυναίκες εκτίουν σήμερα βαριές ποινές στις φυλακές του Ελ Σαλβαδόρ για παρόμοιες υποθέσεις.

Η Σίντι Εράσο «ανέκτησε την ελευθερία της χάρη στις άοκνες προσπάθειες πολλών οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που διατρανώνουν την αθωότητα των γυναικών οι οποίες φυλακίζονται άδικα στο Ελ Σαλβαδόρ», τόνισε η διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση Κέντρο για τα Αναπαραγωγικά Δικαιώματα σε ανακοίνωσή της.

Η αποφυλάκιση της Εράσο «επιβεβαιώνει ότι η δικαιοσύνη είναι εφικτή όταν ενωνόμαστε», έκρινε η Μορένα Ερέρα, στέλεχος της Ένωσης Πολιτών για την Αποποινικοποίηση της Άμβλωσης στο Ελ Σαλβαδόρ.

Η Κάρμεν Μαρτίνες του Κέντρου για τα Αναπαραγωγικά Δικαιώματα υπενθύμισε ότι οι Αρχές στο Ελ Σαλβαδόρ έχουν δεχθεί αναρίθμητες εκκλήσεις και συστάσεις από διεθνείς οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών.