Ο Απόστολος Βαλτάς στον ΑΝΤ1 για τον κορονοϊό και το αντιγριπικό εμβόλιο (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου εξηγεί αν ο πολίτης θα πρέπει να κάνει πρώτα τεστ κορονοϊού πριν εμβολιαστεί για τη γρίπη.