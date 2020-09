Κόσμος

ΗΠΑ: έβδομη εκτέλεση θανατοποινίτη μέσα σε τρεις μήνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας Αφροαμερικανός, ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για μια διπλή δολοφονία το 1999, εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση.

Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ εκτέλεσαν χθες Πέμπτη έναν Αφροαμερικανό ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για μια διπλή δολοφονία το 1999, προχωρώντας στην έβδομη θανάτωση σε αυτό το επίπεδο σε τρεις μήνες, παρά τις εκκλήσεις υποστηρικτών του να επιδειχθεί επιείκεια, με την επίκληση του ότι ήταν πολύ νέος όταν εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Ο Κρίστοφερ Αντρέ Βιάλβα, 40 ετών, εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση στη φυλακή Τερ Χοτ (Ιντιάνα), επιβεβαίωσε το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:46 (τοπική ώρα· στις 01:46 σήμερα Παρασκευή ώρα Ελλάδας). Νωρίτερα χθες Πέμπτη, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή των συνηγόρων υπεράσπισης του άνδρα.

Είχε καταδικαστεί το 2000 στην ποινή του θανάτου διότι στα 19 του έκλεψε το αυτοκίνητο ενός ζευγαριού προτού πυροβολήσει και σκοτώσει τα δύο θύματα και βάλει φωτιά στο όχημα και στα πτώματά τους στο Τέξας. «Παρά την πολύ φρικιαστική φύση του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε ο Κρίστοφερ, η δική μου θέση, που βασίζεται στην επιστήμη, είναι πως ο εγκέφαλός του δεν ήταν αυτός ενός πλήρως ανεπτυγμένου ενηλίκου», έκρινε ο Τζέισον Τσέιν, καθηγητής ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο Τεμπλ, μιλώντας στο CNN.

Στις ΗΠΑ, τις ποινικές υποθέσεις χειρίζονται γενικά τα δικαστήρια των πολιτειών, όμως η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη αναλαμβάνει τις πιο σοβαρές υποθέσεις. Σε επίπεδο ομοσπονδιακής δικαιοσύνης, η θανατική ποινή σπανίως επιβάλλεται και ακόμη σπανιότερα οι θανατοποινίτες εκτελούνται. Από το 1988 ως το 2003, μόλις τρεις άνθρωποι που είχαν καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών σε ομοσπονδιακό επίπεδο εκτελέστηκαν, κατόπιν κανένας για δεκαεπτά χρόνια.

Όμως η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θερμού υποστηρικτή της θανατικής ποινής, ο οποίος ελπίζει να εξασφαλίσει δεύτερη θητεία την 3η Νοεμβρίου και προβάλλει στην εκστρατεία του το προφίλ του σκληρού έναντι του εγκλήματος, αποφάσισε πριν από έναν χρόνο να ξαναρχίσουν οι εκτελέσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αφού ξεπεράστηκαν διάφορα δικαστικά εμπόδια, οι εκτελέσεις ξανάρχισαν τον Ιούλιο. Η εκτέλεση του Βιάλβα είναι η έβδομη έκτοτε, έπειτα από εκείνη ενός Αμερινδιάνου, παρά την αντίθεση του έθνους των Νάβαχο, και πέντε λευκών.

Γενικά η επιβολή της εσχάτης των ποινών βρίσκεται σε ύφεση στις ΗΠΑ, όπου μόλις μια χούφτα πολιτείες, κυρίως στον Νότο, συνεχίζουν να εκτελούν θανατοποινίτες. Η υποστήριξη στη θανατική ποινή από μέρους των Αμερικανών βρίσκεται σε πτώση, πάντως παραμένει σε υψηλό επίπεδο μεταξύ των ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικάνων.