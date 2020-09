Κοινωνία

Κορονοϊός: εξιτήριο για τη 17χρονη που έδωσε “μάχη” για 40 μέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έδωσε μάχη με τον κορονοϊό για 40 ολόκληρες ημέρες και τελικά επιστρέφει νικήτρια στο σπίτι και την οικογένειά της...

Ευχάριστα είναι τα νέα για το 17χρονο κορίτσι που είχε βρεθεί θετικό στον κορονοϊό και έδινε μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ για περισσότερες από 10 ημέρες.

Η 17χρονη, που βγήκε από τη ΜΕΘ την 1η Σεπτεμβρίου, είναι έτοιμη να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι της ύστερα από 40 ημέρες μάχης με τον κορονοϊό.

Το κορίτσι, που είχε επιστρέψει από διακοπές στη Χαλκιδική, είναι καλά στην υγεία του και σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο τεστ στο οποίο υπεβλήθη, βγήκε αρνητικό.

Πρόκειται για το νεαρότερο θύμα του κορονοϊού στην χώρα που έχει εισέλθει σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και είχε διασωληνωθεί. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι δεν αντιμετώπιζε κάποιο υποκείμενο νόσημα.