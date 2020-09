Κοινωνία

Κακοκαιρία: Ψυχρό μέτωπο θα “σαρώσει” τη χώρα

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες. Ισχυρές βροχές, πτώση της θερμοκρασίας, χαλάζι και νοτιάδες. Πότε και πού θα "χτυπήσει" η κακοκαιρία.

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, από σήμερα το βράδυ, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και τις βροχές και καταιγίδες που αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, στο Βόρειο Αιγαίο και στα ηπειρωτικά της χώρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών-meteo, ένα ψυχρό μέτωπο θα διασχίσει τη χώρα μας το Σάββατο κινούμενο ανατολικά, με αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασίας. Αύριο, η θερμοκρασία στο Ιόνιο και στα βόρεια, δυτικά και νοτιοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στο Αιγαίο οι μέγιστες τιμές της θα φτάσουν τους 31 με 33 βαθμούς. Στην Κρήτη η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας κατά τόπους στα βόρεια τμήματά της τους 34 βαθμούς.

Την Κυριακή, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, τους 24 με 26 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τους 24 στο Ιόνιο και τους 28 βαθμούς στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Σε σχέση με την μέση θερμοκρασία των ετών 1979 - 2010, οι θερμοκρασίες που αναμένονται την Κυριακή στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο θα είναι τέσσερις έως έξι βαθμούς χαμηλότερες.

Παράλληλα, βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές, αναμένονται από αργά το βράδυ της Παρασκευής. Τα φαινόμενα, που θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, κατά διάρκεια του Σαββάτου θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο.

Πιθανότητα χαλαζόπτωσης υπάρχει έως το πρωί του Σαββάτου στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά και από το πρωί έως το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο. Την Κυριακή φαινόμενα μικρότερης ισχύος αναμένονται κατά κύριο λόγο στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα.

Τέλος, οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νότιες έως δυτικές διευθύνσεις, έως 6 με 7 μποφόρ το Σάββατο και έως 5 με 6 μποφόρ την Κυριακή.