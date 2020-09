Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Συναγερμός” για την διασπορά του ιού στην Αθήνα

Ξεκίνησαν τα τεστ κορονοϊού στις πλατείες του κέντρου της Αθήνας. Παρουσία Κικίλια και Τσιόδρα τα τεστ στην Κυψέλη. Πόσο κοντά είναι το ενδεχόμενο lockdown.

Στην Κυψέλη βρέθηκαν ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο επικεφαλής της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων του υπουργείου, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας, σε ειδική κινητή μονάδα που πραγματοποιεί τεστ κορονοϊού στις πλατείες του κέντρου της Αθήνας με στόχο τον έλεγχο της πανδημίας στην πρωτεύουσα.

Ο υπουργός Υγείας σε δηλώσεις του επισήμανε αυτό που είχε πει και χθες για την ύπαρξη 900 ενεργών κρουσμάτων στα επτά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων, τονίζοντας ότι οι κινητές μονάδες βρίσκονται στο κέντρο της πόλης «ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε το επιδημιολογικό βάρος σε ό,τι έχει να κάνει με ευάλωτες ομάδες και σε ό,τι έχει να κάνει με τους συμπολίτες μας». «Θα μεριμνήσουμε ώστε αυτό να μπορέσει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των μέτρων που παίρνουμε για την Αττική» προσέθεσε.

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε, επίσης, ότι οι ευάλωτες ομάδες οι οποίες πηγαίνουν στα νοσοκομεία περιλαμβάνουν κυρίως ασυμπτωματικούς νέους, για τους οποίους το υπουργείο εκκινεί τη διαδικασία να μπορούν να πηγαίνουν σε ξενοδοχεία καραντίνας.

Υπογράμμισε δε ότι οι δράσεις αυτές θα γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα όπου χρειαστεί, στην Αθήνα, στις γειτονιές της και σε όλη την Ελλάδα.

Από την πλευρά του ο καθηγητής- Λοιμωξιολόγος Σ. Τσιόδρας ανέφερε ότι «η στρατηγική για τον έλεγχο για τον ιό αφορά τον εργαστηριακό έλεγχο και μετά την ανίχνευση των επαφών των θετικών, την απομόνωση των θετικών και την καραντίνα των επαφών τους» και τόνισε: «Αυτή είναι η κύρια στρατηγική που ακολουθείται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά επειδή η επιδημία δείχνει μια μεγάλη ετερογένεια, είναι τοπική επιδημία, αφορά τοπικές περιοχές, πρέπει να εντείνονται αυτές οι δράσεις σε περιοχές όπου υπάρχει έξαρση. Αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται και έχει εξαιρετική σημασία για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού».

Σταθεροποίηση των κρουσμάτων στην Αττική και... νέα μέτρα

Σταθεροποίηση των κρουσμάτων στην Αττική διαπιστώνουν οι επιστήμονες, όπως προέκυψε, σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρωινή σύσκεψη του πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, διαπιστώνεται μια εστία επιδείνωσης στα Τρίκαλα. Στην ενημέρωσή του, το απόγευμα, ο Νίκος Χαρδαλιά ενδέχεται να ανακοινώσει νέα μέτρα για την Αττική, με στόχο τον περιορισμό των φαινομένων συνωστισμού μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι, δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί το κλείσιμο περιπτέρων και μίνι μάρκετ, από τις 12.00 το βράδυ έως τις 05.00 το πρωί, προκειμένου να μην υπάρχει πρόσβαση σε αλκοόλ σε όσους καταφεύγουν στις πλατείες μετά το κλείσιμο των νυχτερινών κέντρων και μπαρ.

Πάντως, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, τόνισε πως «είμαστε μακριά από ένα lock down .Έχουμε πολλά ακόμη μέτρα πριν από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για παράδειγμα σας λέω τη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ή πιθανόν μέτρα για ηλικιακές ομάδες άνω των 65 αλλά και αυτό θα το δούμε με βάση τα στοιχεία της συγκεκριμένης στιγμής».