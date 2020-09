Υγεία - Περιβάλλον

Αρκούδα πιάστηκε σε παγίδα για αγριογούρουνα (εικόνες)

Κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό του μεγαλόσωμου ζώου και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Αρκούδα 250 κιλών παγιδεύτηκε σε παράνομη συρμάτινη θηλιά που χρησιμοποιείται κυρίως για παγίδευση αγριογούρουνων, δίπλα στον επαρχιακό δρόμο Φλώρινας-Κλεινών του δήμου Φλώρινας.

Το μεγαλόσωμο ζώο εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι Ομάδες Άμεσης Επέμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και του LIFE AMYBEAR.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας, της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αντιδήμαρχος Φλώρινας, εκπρόσωπος της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την άγρια ζωή και φύση “Καλλιστώ”, κτηνίατρος της Π.Ε. Φλώρινας και μέλη της ΚΟΜΑΘ, μετέβησαν στο σημείο όπου εντοπίστηκε η αρκούδα και διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για αρσενικό ζώο, ηλικίας περίπου 10 ετών.

«Η αρκούδα ήταν παγιδευμένη σε αυτοσχέδια συρμάτινη θηλιά, η οποία χρησιμοποιείται για την παγίδευση αγριογούρουνων, τακτική που είναι απαγορευμένη. Βρισκόταν δε, κοντά σε πολυσύχναστο δρόμο και σε χωράφια με καλαμπόκια. Το ζώο ναρκώθηκε και έλαβε ιατρική φροντίδα, καθώς έφερε τραύμα στο πόδι από τη θηλιά», ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης “Καλλιστώ”, Γιώργος Θεοδωρίδης.

Η αρκούδα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο δημοτικό δάσος της Τοπικής κοινότητας Κλαδορράχης, ενώ ο εκπρόσωπος της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης “Καλλιστώ”, Γιάννης Τσακνάκης, της τοποθέτησε ειδικό κολάρο και παρέμεινε στον χώρο μαζί με τον κτηνίατρο, μέχρι η αρκούδα να ξυπνήσει και να αρχίσει να κινείται.