Συνεχίζονται οι έρευνες για την επίθεση κοντά στα γραφεία του Charlie Hebdo

Υπό προσωρινή κράτηση πρώην συγκάτοικος του κύριου υπόπτου. Έρευνες σε δυο σπίτια.

Ένας πρώην συγκάτοικος του κύριου υπόπτου για την επίθεση με μπαλτά που πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, στο Παρίσι μπροστά από τα παλιά γραφεία της Charlie Hebdo, τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση στη διάρκεια της νύκτας, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο δικαστική πηγή.

Ο κύριος ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία στην πλατεία της Βαστίλλης λίγο μετά την επίθεση που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό δύο ανθρώπων, είναι ένας 18χρονος που έχει γεννηθεί στο Πακιστάν και έφθασε στη Γαλλία πριν από τρία χρόνια, όταν ήταν ακόμη ανήλικος.

Αντίθετα το καθεστώς προσωρινής κράτησης ήρθη στη διάρκεια της νύκτας για έναν δεύτερο ύποπτο, έναν 33χρονο Αλγερινό. Ο άνδρας αυτός, ο οποίος βρισκόταν κοντά στον τόπο της επίθεσης, «απαλλάχθηκε από τις υποψίες», διευκρίνισε η δικαστική πηγή.

Σύμφωνα με πηγή που παρακολουθεί την υπόθεση, ο 33χρονος Αλγερινός «έλεγε πως ήταν αυτόπτης μάρτυρας, πως ακολούθησε τον δράστη και πως στη συνέχεια απειλήθηκε απ' αυτόν και όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν από την έρευνα».

Έτσι παραμένουν επτά αυτοί που βρίσκονται σήμερα το πρωί υπό προσωρινή κράτηση, ανάμεσά τους πέντε άνδρες που βρίσκονταν σε μία από τις κατοικίες που πιστεύεται ότι χρησιμοποιούσε ο κύριος ύποπτος, στο Παντέν, κοντά στο Παρίσι.

Ερευνήθηκαν δύο κατοικίες που πιστεύεται ότι χρησιμοποιούσε ο κύριος ύποπτος στο Σερζί και στο Παντέν, στα προάστια του Παρισιού.

Η χθεσινή επίθεση σημειώθηκε ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η δίκη για τη φονική επίθεση εναντίον της γαλλικής εβδομαδιαίας σατιρικής εφημερίδας τον Ιανουάριο 2015.