Πολιτική

Πέτσας: Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν συζητά αποστρατικοποίηση των νησιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η προϋπόθεση ώστς να υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν. Τι είπε για τον κορονοϊό, τα μέτρα και τα σχολεία.

«Καμία ελληνική κυβέρνηση δε συζητά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Ο ίδιος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, σημείωσε πως «στα Δωδεκάνησα δεν έχει κανένα λόγο η Τουρκία γιατί δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος» ενώ ανέφερε πως «θα κάνουμε τα πάντα για να διαφυλάξουμε την κυριαρχία της χώρας μας».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «είμαστε συντονισμένοι με την Κύπρο σε όλα τα θέματα»

Προϋπόθεση συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο κ. Πέτσας σημείωσε πως «το έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός ότι για να υπάρξει επικοινωνία χρειάζεται εμπιστοσύνη και προετοιμασία. Αν υπάρξουν αυτά τα δύο δεν αποκλείεται κάποια συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών».

Κορονοιος

«Η κυβέρνηση θα στηρίζει το εισόδημα όλων όσοι έχουν πληγεί από την πανδημία για όσο χρειαστεί», τόνισε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Δήλωσε ότι «η κυβέρνηση θα δώσει μάχη για να μην ξεφύγει η κατάσταση» και έκανε έκκληση στους πολίτες να στηρίζουν τα μέτρα.

Αναφερόμενος στις καταλήψεις των σχολείων ο κ Πετσας εκτίμησε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει αποκλιμάκωση.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν είναι πολιτικά υποκινούμενες, δήλωσε ότι «υπήρξαν ξεκάθαρες τοποθετήσεις δημάρχων - με συγκεκριμένο πολίτικο προφίλ - υπέρ των καταλήψεων».

«Έχουμε πολλά πεδία διαφόρων, ας αφήσουμε τα σχολεία απ΄έξω» τόνισε ο κυβερνητικός κπρόσωπος