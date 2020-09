Παράξενα

Ήταν νεκρός στο σπίτι - Δεν τον αναζήτησε κανείς για 25 ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γείτονες “ανησύχησαν” μόνο αφού έγινε αντιληπτή η δυσοσμία που αναδυόταν από το σπίτι του.

Πτώμα σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

Γγύρω στις 13.40 της Παρασκευής ενημερώθηκαν το Α.Τ. Ρόδου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ότι υπήρχε έντονη δυσοσμία στην οδό Ιππάρχου, κοντά στην οδό Ιπποτών, σε διώροφη κατοικία.

Έφτασαν επί τόπου τέσσερις πυροσβέστες με ένα όχημα και άνοιξαν την πόρτα της οικίας από την οποία προερχόταν η δυσοσμία.

Οι πυροσβέστες μαζί με τους Αστυνομικούς εντόπισαν ένα πτώμα σε προχωρημένη σήψη.

Πρόκειται, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία για άνδρα, ηλικίας 80 ετών, που κατοικούσε στην συγκεκριμένη κατοικία και όπως είπαν οι γείτονες που ειδοποίησαν και τις αρμόδιες υπηρεσίες, είχε να εμφανιστεί στη γειτονιά πάνω από 25 ημέρες.

Η πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι πρόκειται για αιφνίδιο θάνατο, αλλά την ακριβή εικόνα των αιτιών του θανάτου του θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Έρευνα για το συμβάν ενεργεί το Α.Τ Ρόδου.

Πηγή: ert.gr