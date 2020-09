Κοινωνία

Καμένα Βούρλα: Παρέμβαση εισαγγελέα για το μπλόκο στα προσφυγόπουλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την αντίδραση της εισαγγελέως προκάλεσαν οι απαράδεκτες αντιδράσεις των κατοίκων απέναντι στα παιδιά.

Προκαταρκτική εξέταση για τη συμπεριφορά που επέδειξαν οι κάτοικοι στα Καμένα Βούρλα, κατά των ασυνόδευτων ανηλίκων που έφτασαν στην πόλη, διέταξε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λαμίας.

Η κατάσταση ομαλοποιήθηκε μετά τις χθεσινές απαράδεκτες αντιδράσεις, να εμποδίσουν την τροφοδότηση των 39 παιδιών.

Ο δήμαρχος της περιοχής με σημερινές του δηλώσεις, απέδωσε τις αντιδράσεις των κατοίκων σε «έλλειψη ενημέρωσης».

Ο δήμαρχος ήταν, πάντως, αυτός που είχε απευθύνει το κάλεσμα στους κατοίκους να συγκεντρωθούν και να διαμαρτυρηθούν για τη φιλοξενία των παιδιών σε ξενοδοχείο της πόλης και μέχρις ότου μετεγκατασταθούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αντιδράσεις που έφτασαν στον αποκλεισμό της Εθνικής οδού.

Ο δήμαρχος, Γιάννης Συκιώτης, μάλιστα, δήλωσε ότι αν είχαν ενημερωθεί, θα φρόντιζαν για τη στέγαση των παιδιών σε άλλο ξενοδοχείο, το οποίο δεν βρίσκεται εντός του αστικού ιστού.